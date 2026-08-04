Metro de Medellín se estrenó en el mercado de capitales con bonos sostenibles; ensamblará trenes localmente

El Metro de Medellín realizó su primera operación en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), con la colocación de bonos sostenibles que fueron recibidos positivamente por los inversionistas, los cuales respaldaron los planes de crecimiento de la compañía.
De acuerdo con los resultados publicados por la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), se recibieron aceptaciones por $485.663 millones, lo que se traduce en una sobredemanda de 1,6 veces. La totalidad de los papeles, por $330.000 millones, fueron adjudicados.
Este fue el primer lote del programa de deuda interna sostenible, lo que representa para Tomás Andrés Elejalde Escobar, gerente general del Metro de Medellín, “una bienvenida al mercado con confianza por la Cultura Metro”.
Elejalde expresó que “con el comportamiento del mercado que vimos hoy, se puede dimensionar lo que puede costar la cultura Metro en la generación de confianza, no solo en los 319 millones de viajes cada año, sino en este caso en el mercado de valores”.
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¿Para qué usará el Metro de Medellín los recursos?
Según informó el gerente del Metro de Medellín, los recursos tendrán varios usos. Uno de los más importantes será continuar con el ensamble local de los trenes que rodarán por el sistema.
“Los estamos ensamblando de Medellín, trascendimos de importar los trenes ya ensamblados, con el conocimiento de nuestra gente. Estamos ensamblando los trenes con proveedores locales, cauchos de Bogotá, vidrios de Barranquilla”, explicó.
También, se hará reconfiguración de la deuda correspondiente a la flota adquirida en 2015. Adicionalmente, se hará una actualización tecnológica a los 80 trenes que tiene en operación actualmente el sistema.
Elejalde reconoció la importancia de la confianza de los inversionistas, pues el sistema de transporte de Medellín genera múltiples efectos positivos en la ciudadanía.
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“Calculamos que las externalidades positivas que el Metro le entrega a la región y en parte al país cada año ascienden a $9,4 billones para 2025. Eso es el cálculo de lo que significa para la población el ahorro de tiempo y dinero en sus desplazamientos, la reducción de 690.000 toneladas de dióxido de carbono al año, reducciones de enfermedades cardiorespiratorias, entre otros”, mencionó.
Por su parte, Andrés Restrepo, gerente general de la bvc, afirmó que esta emisión “es un mensaje a todas las entidades públicas y privadas que tengan proyectos y necesiten financiación de largo plazo, de que el mercado de capitales es la mejor opción que tienen para conseguir esa financiación”.
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