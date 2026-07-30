Metro de Medellín anunció cambios importantes que tendrá la operación durante la Feria de las Flores

Antes del inicio de la Feria de las Flores, los ciudadanos de Medellín recibieron una noticia sobre la operación del sistema de transporte masivo. El Metro de Medellín anunció una serie de ajustes en su operación comercial con el propósito de facilitar la movilidad de los asistentes a las diferentes actividades que se desarrollarán entre el 31 de julio y el 9 de agosto.
La empresa explicó que estas medidas buscan responder al incremento de pasajeros previsto durante la programación de la feria, que incluye desfiles, eventos culturales y actividades recreativas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.
Metro de Medellín tendrá horarios especiales durante la Feria de las Flores
De acuerdo con la información entregada por el Metro de Medellín, el viernes 31 de julio las líneas A y B extenderán su operación comercial hasta las 12:00 de la medianoche. Con esta medida se pretende ofrecer una alternativa de transporte para quienes asistan a los eventos de apertura de la Feria de las Flores y requieran regresar a sus hogares al finalizar la jornada.
La empresa indicó que esta ampliación del horario permitirá atender una mayor demanda de usuarios durante la noche, contribuyendo a mejorar la movilidad en la ciudad en una de las fechas con mayor afluencia de visitantes.
Otro de los ajustes se implementará el sábado 1 de agosto con motivo de la actividad Feria a Ritmo de Bicicleta. Para facilitar el desplazamiento de los participantes, el Metro modificará temporalmente el horario de ingreso de bicicletas convencionales al sistema.
En esta jornada, los usuarios podrán ingresar con sus bicicletas entre las 9:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, ampliando la franja autorizada de manera habitual. En la tarde, el acceso continuará rigiéndose por el horario establecido en el reglamento del usuario, que permite el ingreso hasta las 11:00 p. m.
Asimismo, el domingo 2 de agosto, cuando se realizará la Caminata Canina y de Mascotas, el sistema también tendrá un horario especial para el ingreso de animales de compañía. La actividad comenzará a las 8:00 a. m. desde la estación Estadio y, con el fin de facilitar la participación de los asistentes, las mascotas podrán ingresar a la red Metro entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.
La empresa recordó que, pese a la ampliación temporal del horario, las mascotas deberán cumplir las condiciones de ingreso y viaje contempladas en el reglamento del usuario, incluyendo las medidas de seguridad exigidas para garantizar un desplazamiento adecuado dentro del sistema.
Finalmente, el Metro de Medellín confirmó que el Metrocable Arví (línea L) también tendrá una modificación excepcional en su operación. El martes 4 de agosto prestará servicio con normalidad, pese a que ese día de la semana habitualmente se suspende la operación para realizar labores de mantenimiento.