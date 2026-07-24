Pico y placa en Medellín tendrá nueva rotación para el segundo semestre de 2026: Hay excepciones

La Alcaldía de Medellín, encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, confirmó la nueva rotación del Pico y Placa que comenzará a regir a partir del lunes 3 de agosto de 2026 para carros particulares y motocicletas en Medellín y los municipios que conforman el Valle de Aburrá.
De acuerdo con la Administración Distrital, la medida estará vigente durante todo el segundo semestre de 2026 y conservará el horario habitual de aplicación: de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.
La Secretaría de Movilidad definió la siguiente rotación para los vehículos particulares:
- Lunes: placas terminadas en 5.
- Martes: placas terminadas en 1 y 4.
- Miércoles: placas terminadas en 0 y 2.
- Jueves: placas terminadas en 3 y 6.
- Viernes: placas terminadas en 7 y 9.
La Administración Distrital informó que entre el 3 y el 6 de agosto se implementará una etapa pedagógica para los conductores que incumplan la restricción. Durante esos días no se impondrán sanciones económicas, aunque esta medida no aplicará para los taxis, que tendrán un tratamiento diferente conforme a la regulación vigente.
A partir del lunes 10 de agosto comenzará la fase sancionatoria. Los conductores que incumplan el Pico y Placa podrán recibir un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y, dependiendo de las circunstancias, las autoridades también podrán ordenar la inmovilización del vehículo.
La restricción cobija a carros particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos, teniendo en cuenta el último dígito de la placa. En el caso de las motocicletas, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, la medida se aplicará de acuerdo con el primer número de la placa.
¿Qué corredores estarán exentos y qué excepciones contempla la medida?
La Alcaldía de Medellín mantuvo una serie de corredores viales exentos del Pico y Placa con el propósito de garantizar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos.
Entre las vías que continuarán libres de la restricción se encuentran la avenida Regional y la Autopista Sur, exclusivamente en los tramos que se encuentran bajo la jurisdicción de Medellín.
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También permanecerán habilitadas la vía Las Palmas, la vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño, la conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la avenida Las Palmas, la calle 10 entre el eje vial del río Medellín y la Terminal del Sur, además de las vías correspondientes a los cinco corregimientos del Distrito.
Para garantizar el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, la Administración también mantuvo corredores específicos sin restricción. Los conductores que ingresen desde el norte por la Autopista Sur podrán utilizar la carrera 64A entre las calles 75B y 88. Por su parte, quienes lleguen desde el sur por la avenida Regional deberán tomar el lazo suroriental hacia la calle 78, conocida como Puente del Mico, continuar en sentido oriente-occidente y acceder a la terminal a través de la carrera 64C.
Asimismo, permanecerán exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C, en sentido oriente-occidente; la carrera 64C entre las calles 78 y 88, en sentido sur-norte; y la calle 88 entre las carreras 64C y 64A.
La Secretaría de Movilidad aclaró que la exención sobre la avenida Regional y la Autopista Sur únicamente aplica dentro de la jurisdicción de Medellín. Por lo tanto, los tramos ubicados en los municipios de Itagüí y Bello sí estarán sujetos a las decisiones adoptadas por las administraciones de esas localidades.
Finalmente, la Administración Distrital recordó que seguirán exentos del Pico y Placa los vehículos eléctricos de cero emisiones, los automotores impulsados por gas y los vehículos híbridos que se encuentren debidamente registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de conformidad con la reglamentación vigente.