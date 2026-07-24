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Video | Acciones de Grupo Argos lideran las pérdidas del índice MSCI Colcap

Las acciones de Grupo Argos ordinaria retrocedieron – 4,94 %.

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Acciones de Grupo Argos lideran las pérdidas del índice MSCI Colcap

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El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 23 de julio de 2026 en 2.283,28 puntos registrando una variación negativa de – 0,60 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,41 %.

Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.330 puntos.

Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $176.340 millones, mostrando una variación positiva de 39,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $126.113 millones. 

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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:

  • Ecopetrol (Ecopetrol – 1,88 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $81.597 millones al finalizar el día.
  • En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 1,71 %) que negoció $31.532 millones.
  • Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP – 0,17 %) que transó un monto de $16.819 millones.

En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:

  • En el primer lugar, las acciones de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que retroceden – 4,94 %. 
  • En la segunda casilla, Grupo Energía Bogotá (GEB) que cae – 4,55 %.
  • Finalmente, los títulos de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que bajaron – 3,89 %.

Las acciones de Bac Holding International Corp. (BHI) suben 2,70 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.

El Mercado Global Colombiano registra que el iShares Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (SDHACO) baja 0,34 % y marcan un volumen de operaciones de $3.214 millones, siendo el activo más negociado de este mercado

Información técnica 

Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap

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