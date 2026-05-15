La Alcaldía de Medellín continúa con la ejecución de una de las intervenciones viales más importantes para la movilidad del suroriente de la ciudad. Se trata de la ampliación de la avenida 34 con la Loma de Los González. El proyecto, liderado por Fondo de Valorización de Medellín y desarrollado por la Empresa de Desarrollo Urbano, ya supera el 50 % de avance físico en su primera etapa y presenta progresos significativos en distintos frentes de obra.
Entre los principales avances técnicos se destaca el vaciado de 93 pilas estructurales, esenciales para la cimentación del intercambio vial. Asimismo, se ha completado la excavación de 111 de las 125 pilas contempladas en el diseño general del proyecto, lo que representa un avance determinante para el desarrollo de la infraestructura.
A estos trabajos se suma el montaje reciente de las dos vigas principales del puente occidental, una maniobra fundamental para continuar con la consolidación de la estructura vial. Paralelamente, avanzan las obras del box culvert sobre la quebrada La Sucia, una estructura hidráulica que permitirá garantizar el adecuado manejo de las aguas en el sector intervenido y contribuirá a la estabilidad de la obra.
Contribuciones clave que ha tenido esta importante obra en Medellín
De acuerdo con el balance entregado por la Administración Distrital, la primera fase del proyecto ya fue concluida y actualmente se adelanta el vaciado de muros y losas correspondientes a la segunda etapa de ejecución.
La intervención contempla una inversión superior a los $80.000 millones y, desde el inicio de los trabajos, ha permitido la generación de más de 430 empleos. En la actualidad, 108 personas permanecen vinculadas de manera activa al proyecto, lo que también representa un impulso para la economía local y para diferentes sectores productivos de la ciudad.
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Uno de los componentes más relevantes de esta iniciativa corresponde al proceso social que acompaña el desarrollo de las obras. La directora de Fonvalmed, Angélica María Arias Loza, explicó que la ejecución del proyecto ha permitido avanzar en el reasentamiento de las familias de la zona conocida como El Chispero.
En este sector, 14 familias permanecerán en el mismo territorio mediante un modelo de reasentamiento en sitio, considerado pionero en el país dentro de proyectos financiados a través de valorización. Este proceso se desarrolla mediante un contrato interadministrativo con el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín e incluye la construcción del edificio Villa Los González, nombre que fue escogido por las familias beneficiarias a través de un proceso de votación.