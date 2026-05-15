Concesiones jalonan crecimiento de Corficolombiana en 2026; alista cierre de negocio con Zelestra

Corficolombiana cerró el primer trimestre de 2026 con ingresos consolidados de $3,42 billones, frente a los $3,29 billones del mismo período del año anterior, un avance impulsado principalmente por el mejor desempeño del negocio de infraestructura.
Sin embargo, el resultado estuvo parcialmente compensado por menores ingresos en energía y gas, en línea con la coyuntura del sector gasífero en el país.
El Ebitda del trimestre alcanzó $1,42 billones, superior a los $1,33 billones del 1T-25. La utilidad neta consolidada fue de $470.000 millones —de los cuales $320.000 millones corresponden a la participación controlante.
Por su parte, la utilidad neta separada llegó a $390.000 millones, también con un crecimiento significativo.
El salto en la utilidad neta consolidada estuvo explicado principalmente por un incremento de $188.954 millones en la utilidad operacional, parcialmente contrarrestado por un mayor gasto de intereses (-$59.105 millones) y el efecto negativo de impuestos (-$110.615 millones), que incluye el impacto del impuesto al patrimonio.
Infraestructura jalona los resultados
El segmento de concesiones viales fue el principal motor del trimestre. El tráfico promedio creció de 115.000 a 117.000 vehículos diarios, con proyectos como Coviandina y Covipacífico destacándose en el período.
En el caso de las concesiones 4G, la compañía destacó el desempeño de Coviandina, cuyos ingresos provienen exclusivamente de peajes, al tratarse de una iniciativa privada que no cuenta con recursos públicos.
Por su parte, en Covipacífico se observó el ingreso de vigencias futuras correspondientes a tramos pendientes de pago para 2025, además del aporte generado por el tráfico vehicular. En menor medida, también contribuyeron los ingresos provenientes de la concesión Bogotá-Villavicencio.
En total, la compañía reportó un incremento en los ingresos recibidos por las concesiones. Al cierre del primer trimestre de este año, ya se ha recibido el 22 % del total de ingresos esperados de estos proyectos, frente al 20 % registrado en diciembre de 2025.
La compañía también confirmó que espera concretar antes de finalizar el año un cash out asociado a Covipacífico, operación que permitiría llevar cerca de $900.000 millones a la holding para reducir deuda.
Energía y gas, bajo presión
En el negocio de transporte de gas, los volúmenes consumidos cayeron de 446 a 412 MPCD entre el 1T-25 y el 1T-26, afectados principalmente por la menor demanda termoeléctrica e industrial.
En distribución, Colombia mostró un crecimiento de 901 a 948 millones de metros cúbicos, mientras Perú registró una leve contracción de 2.164 a 2.110. En regasificación, los volúmenes promedio pasaron de 163 a 171 MPCD, con 14 buques recibidos frente a 11 del año anterior.
Adicionalmente, Promigas comenzó a desembolsar recursos para la adquisición de Zelestra, operación cuyo cierre se esperaría en las próximas semanas. Factor que explica el aumento del endeudamiento de la empresa.
En materia de tesorería, la compañía prevé un mejor desempeño hacia adelante gracias a coberturas financieras contratadas a tasas cercanas al 9 %, mientras que las tasas de mercado equivalentes rondan actualmente entre 12 % y 13 %.
Frente a la temporada de fin de año, Corficolombiana señaló que un eventual fenómeno de El Niño tendría un impacto positivo en ingresos de Promigas, por mayor demanda de transporte y regasificación de gas. Según proyecciones meteorológicas citadas por la empresa, existe una probabilidad cercana al 60 % de que el fenómeno se presente con intensidad fuerte o muy fuerte a partir de octubre.
Entre los hitos estratégicos del período, la holding destacó la adquisición del 51 % del concesionario del nuevo estadio de Bogotá, con lo que Corficolombiana ingresó al negocio de entretenimiento, y el avance en el cierre de la adquisición de Zelestra en el segmento de energía y gas. Adicionalmente, la compañía fue incluida nuevamente en el Dow Jones Sustainability Index y en el Sustainability Yearbook 2026.
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