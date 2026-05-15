Atlas reveló una nueva encuesta de intención de voto para la Presidencia 2026 a solo días de las elecciones.
La medición se hizo entre 9 y del 14 de mayo. El candidato de izquierda, Iván Cepeda, continúa liderando la medición con 37,6 %, seguido de Abelardo de la Espriella 32,9 % y Paloma Valencia con 16,7 %.
Más atrás aparecen los candidatos de centro Sergio Fajardo y Claudia López con 4,9 % y 3,5 % respectivamente.
Frente a un eventual escenario de segunda vuelta, la encuesta muestra un liderazgo de Abelardo de la Espriella, quien obtendría el 44 % de la intención de voto frente al 40,4 % de Iván Cepeda.
En otro posible escenario, entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, el candidato del Pacto Histórico alcanzaría el 39,2 % de los votos, mientras que la aspirante del Centro Democrático llegaría al 40,6 %.
La diferencia entre ambos candidatos se ubica dentro del margen de error de la encuesta, estimado en 1 %, por lo que el resultado configuraría un empate técnico.
La medición de AtlasIntel también revela que Iván Cepeda registra un nivel de rechazo del 46,5 % como eventual presidente de Colombia, mientras que Abelardo de la Espriella tiene un rechazo del 39,3 %. Además, el 14,2 % de los encuestados afirmó rechazar a ambos candidatos por igual.
Sobre la percepción del Gobierno, el 50,6 % de los consultados aseguró desaprobar la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que el 38,1 % dijo aprobarla.
Valora Analitik conoció que la firma encuestadora presentará un nuevo sondeo la próxima semana, antes de que entre en vigencia el veto para la publicación de encuestas electorales.
Encuentre la ficha técnica a continuación y aquí la encuesta completa:
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