¿Tesla en Colombia no tiene ciertos puntos de carga para sus vehículos?

Tesla en Colombia sigue marcando con fuerza su llegada; sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio puso la mira en la firma, dadas una serie de quejas sobre la entrega de vehículos y la infraestructura de carga.
La SIC identificó, en el marco de la entrega de vehículos, inconsistencias en la información suministrada a los consumidores sobre las condiciones de garantía, los tiempos de entrega y la disponibilidad de infraestructura de carga en Colombia.
Adicionalmente, la entidad advirtió a Tesla en Colombia sobre posibles limitaciones frente a la garantía de algunos componentes de los vehículos y sobre “el cumplimiento de las obligaciones previstas para las ventas realizadas mediante comercio electrónico”.
Con esto como base, la SIC le pidió a la firma aclarar una serie de informaciones y el proceso de entrega de datos a los consumidores finales en el país.
Las acciones que debe tomar Tesla en Colombia en beneficio de sus consumidores
- Ajustar y aclarar la información suministrada a los consumidores sobre los tiempos de entrega de los vehículos, evitando comunicar fechas tentativas como si fueran definitivas
- Informar de manera clara, suficiente y verificable las condiciones reales aplicables a la garantía de los vehículos comercializados en Colombia
- Abstenerse de incluir o difundir información que pueda inducir a error sobre la existencia y disponibilidad de infraestructura de carga tipo “Supercharger” en el país
- Revisar y ajustar las condiciones contractuales relacionadas con limitaciones a la garantía legal de componentes de los vehículos, particularmente respecto de las llantas o neumáticos
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Finalmente, la SIC le dijo a Tesla en Colombia que debe “implementar medidas orientadas a evitar nuevos retrasos injustificados en la entrega de los vehículos comercializados” y “fortalecer los mecanismos de atención de peticiones, quejas y reclamos de los consumidores”.