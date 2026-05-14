Megaobra de $22.000 millones que conecta a Cundinamarca con Bogotá ya tiene fecha de entrega

Una de las obras viales más importantes para la movilidad entre Bogotá y la Sabana de Cundinamarca ya inició su fase de intervenciónv. Se trata de la rehabilitación del corredor que comunica a la capital del país con los municipios de Cota y Chía, una vía estratégica por la que diariamente circulan vehículos particulares, transporte público y camiones de carga pesada.
La Gobernación de Cundinamarca confirmó que el proyecto contará con una inversión cercana a los $22.000 millones y contempla la recuperación de 4,7 kilómetros de corredor vial. La intervención busca mejorar las condiciones de movilidad y fortalecer la seguridad para los miles de conductores que transitan por esta conexión regional.
De acuerdo con la administración departamental, esta obra permitirá optimizar el flujo vehicular en un tramo que históricamente ha registrado alta congestión debido al constante tránsito de vehículos de carga y transporte intermunicipal. Además, el corredor cumple una función clave para la logística de la región, ya que sirve como alternativa para el traslado de mercancías sin necesidad de ingresar a Bogotá.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, explicó que la rehabilitación tendrá un impacto directo en la movilidad de la Sabana Occidente y la Sabana Centro, al reducir la presión vehicular sobre corredores principales como la Autopista Norte y la Calle 80. Según indicó el mandatario, esta variante facilita la conexión entre distintos municipios y permite mejorar los tiempos de desplazamiento para el transporte de mercancías.
¿Cuándo se hará la entrega de la megaobra?
El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), entidad encargada de ejecutar el proyecto, informó que la entrega de las obras está prevista para finales de 2026. Mientras avanzan los trabajos, las autoridades implementarán un plan de manejo de tráfico para minimizar las afectaciones a la movilidad en la zona.
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Entre las medidas anunciadas se encuentran la habilitación de pasos alternos, controles de circulación y regulación del tránsito en los sectores intervenidos. El objetivo es mantener la operación del corredor y evitar congestiones prolongadas durante el desarrollo de las obras.