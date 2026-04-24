Vía clave que conecta a Bogotá y Cundinamarca ya inició obras: Así será la movilidad en el sector

Una obra de gran escala, estratégica para la conexión entre Bogotá y la Sabana de Occidente, inició su fase de ejecución. Así lo confirmó la Gobernación de Cundinamarca, que dio a conocer el plan de intervención para la variante de Cota, uno de los corredores más relevantes para la movilidad entre el departamento y la capital del país.
El proyecto contempla una inversión superior a los $20.000 millones y abarcará la intervención de 4,7 kilómetros de vía. El gobernador, Jorge Emilio Rey, explicó que el objetivo central es recuperar la estructura del pavimento en varios puntos que presentan un deterioro significativo, lo que ha afectado la transitabilidad y las condiciones de seguridad en este tramo.
Aunque la ejecución de las obras implicará afectaciones en la movilidad, se estima que los trabajos se desarrollen durante un periodo aproximado de siete meses. De cumplirse el cronograma previsto, la rehabilitación de la vía se extendería hasta noviembre o diciembre de 2026.
¿Cómo será el manejo de la movilidad en la variante de Cota?
Durante el desarrollo de las obras no se contemplan cierres totales del corredor. De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación de Cundinamarca, se habilitarán pasos alternos que estarán regulados por personal en terreno. Esta medida reducirá la capacidad operativa de la vía y podría generar demoras, especialmente en las horas de mayor flujo vehicular.
En este contexto, las autoridades departamentales implementarán acciones orientadas a mantener la circulación, con el fin de mitigar el impacto de las intervenciones en los usuarios habituales de este corredor.
Cabe señalar que este tramo vial cumple una función clave en la articulación regional, al facilitar la conexión entre municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá. Además, opera como una ruta alterna que contribuye a descongestionar ejes principales como la calle 80 y la Autopista Norte. Por esta vía circula un volumen considerable de vehículos de carga pesada, incluidos transportes de alimentos, insumos industriales y materiales de construcción, lo que refuerza su importancia dentro de la red logística del departamento.
La intervención proyectada no se limitará a reparaciones superficiales. Según lo informado por la administración departamental, se ejecutará un mejoramiento integral que incluye la recuperación de la base estructural del pavimento.