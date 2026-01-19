Megavía que conectará a Bogotá y dos municipios de Cundinamarca tendrá millonaria inversión

Para fortalecer la conectividad vial entre Bogotá y el oriente de Cundinamarca, la Gobernación del departamento anunció la puesta en marcha de un nuevo proyecto de infraestructura que permitirá mejorar de manera sustancial el tramo que comunica a los municipios de La Calera y Sopó. La iniciativa contará con una inversión cercana a los $3.000 millones y busca optimizar una vía estratégica tanto para la movilidad regional como para el desarrollo económico de las comunidades rurales asentadas en la zona.
La decisión de avanzar con esta obra se tomó tras un recorrido técnico y comunitario realizado en la vereda Márquez, sector ubicado entre ambos municipios y considerado un punto clave dentro del corredor vial. Durante la visita, las autoridades departamentales constataron la relevancia de este tramo para los productores y campesinos de la región, quienes utilizan esta vía para transportar sus productos hacia los centros de comercialización, así como para acceder a servicios básicos y oportunidades laborales.
Desde la Gobernación se explicó que el tramo correspondiente al municipio de Sopó ya se encuentra pavimentado, lo que hace indispensable intervenir el segmento restante para garantizar la continuidad del corredor hasta La Calera. En esta primera etapa, el proyecto contempla la adecuación de 1,4 kilómetros de vía, una intervención que permitirá mejorar la transitabilidad y ofrecer mayores condiciones de seguridad para conductores, peatones y transportadores que circulan diariamente por el sector.
¿Cómo será está megavía para mejorar la conexión entre Bogotá, La Calera y Sopó?
En relación con el cronograma, las autoridades departamentales informaron que el contrato de obra fue adjudicado el pasado 29 de diciembre y que los trabajos iniciarán en febrero del presente año. La ejecución de esta fase inicial se extenderá hasta finales de 2026, periodo durante el cual se espera generar un impacto positivo en la movilidad local y regional. Las labores incluirán trabajos de adecuación del terreno, mejoramiento de la estructura vial y pavimentación, todo ello ajustado a las condiciones técnicas y ambientales propias de un entorno rural.
La socialización del proyecto se realizó de manera conjunta con el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, quien resaltó la importancia de esta obra para el desarrollo del municipio. Durante este encuentro, las autoridades explicaron a la comunidad los alcances del proyecto, los tiempos estimados de ejecución y los beneficios que traerá no solo para los habitantes del sector, sino también para quienes utilizan esta vía como ruta alterna de conexión con Bogotá.
Adicionalmente, la Gobernación de Cundinamarca anunció que, de forma paralela al avance de la primera fase, se dará inicio al proceso de licitación de la segunda etapa del proyecto. Esta permitirá completar la conexión con el tramo ya intervenido en Sopó y consolidar el corredor vial como una alternativa estratégica para mejorar la movilidad y fortalecer la integración territorial en el oriente del departamento.