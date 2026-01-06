Megaobra que mejorará el transporte entre Soacha y Bogotá ya tiene fecha de entrega: Ahorro en viaje será de 1 hora

Una de las intervenciones de infraestructura más relevantes para la movilidad del corredor Soacha–Bogotá es la construcción de las fases II y III del sistema TransMilenio en la Autopista Sur. Este proyecto contempla una extensión aproximada de 4,4 kilómetros, que se desarrollan desde el sector de San Mateo hasta el patio portal El Vínculo, infraestructura que ya se encuentra finalizada y que será clave para la operación del sistema una vez culminen las obras.
El principal propósito de esta megaobra es fortalecer la conexión entre el municipio de Soacha y la capital del país, un corredor que históricamente ha registrado altos niveles de congestión vehicular. La Autopista Sur es una de las vías más transitadas del centro del país, utilizada diariamente por miles de ciudadanos que se desplazan por motivos laborales, académicos y comerciales. Sin embargo, la ejecución de las obras ha generado impactos significativos en la movilidad, especialmente durante temporadas de alto flujo vehicular, como los fines de semana festivos y los periodos vacacionales.
En los últimos meses, el corredor ha presentado cierres parciales y restricciones constantes debido a la construcción del carril exclusivo para TransMilenio. Estas intervenciones han implicado ajustes en la circulación de vehículos particulares, transporte público y carga, lo que ha derivado en demoras y congestiones prolongadas en distintos tramos de la Autopista Sur. Pese a estas dificultades, las autoridades han reiterado que dichas afectaciones hacen parte de una fase transitoria necesaria para garantizar una mejora estructural en la movilidad a mediano y largo plazo.
Ante este panorama, la Alcaldía de Soacha, en articulación con la Gobernación de Cundinamarca y las autoridades de tránsito, ha implementado planes de manejo de tráfico con el objetivo de mitigar el impacto de las obras. Estas estrategias incluyen operativos de regulación vehicular, presencia permanente de agentes de tránsito, ajustes semafóricos y campañas de orientación a los conductores. Las acciones se han intensificado especialmente durante los días festivos, cuando el flujo vehicular aumenta de manera considerable, buscando facilitar desplazamientos más ordenados en una vía que aún se encuentra en proceso de construcción.
¿Cuándo estarán listas las obras de Transmilenio en la Autopista Sur?
En medio de estos esfuerzos institucionales, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, se pronunció sobre el avance del proyecto y envió un mensaje de expectativa positiva frente a la culminación de las fases II y III de TransMilenio. El mandatario destacó que las obras se encuentran en su etapa final, lo que permitiría que el actual periodo de fin de año haya sido uno de los últimos con la Autopista Sur intervenida de manera significativa.
De acuerdo con lo señalado por el alcalde, se prevé que la construcción concluya en junio de 2026, fecha a partir de la cual se iniciaría el proceso de puesta en marcha del sistema. Asimismo, indicó que la entrada en operación de las fases II y III estaría programada entre junio y agosto del mismo año, lo que marcaría el cierre definitivo de la etapa constructiva y el inicio de una nueva fase para la movilidad en el municipio.
La entrada en funcionamiento de este tramo de TransMilenio representará un cambio sustancial para los habitantes de Soacha y para quienes se movilizan diariamente hacia Bogotá. Se espera que el sistema contribuya a reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la regularidad del transporte público y ofrecer una alternativa más eficiente frente al uso del vehículo particular. Además, el proyecto se integra a una visión más amplia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, orientada a fortalecer la conectividad regional y la calidad de vida de los ciudadanos.