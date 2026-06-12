Arrancan obras prioritarias del megaproyecto del tren La Dorada – Chiriguaná

El megaproyecto del tren La Dorada – Chiriguaná, considerado la columna vertebral del sistema férreo colombiano, entró este 12 de junio en una fase clave de ejecución.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó la culminación de los estudios y diseños que permitirán iniciar la intervención inmediata de cuatro puentes ferroviarios prioritarios que requieren atención urgente debido a su estado estructural actual.
El anuncio se dio tras una inspección del presidente de la entidad, Óscar Torres, quien recorrió los 526 kilómetros del corredor, que fue concesionado en 2025 como un hito clave para el sector, al tratarse de la primera APP de este tipo en Colombia.
Durante las jornadas de supervisión, la alta dirección revisó el cumplimiento técnico de los compromisos contractuales dentro de la presente etapa preoperativa, la cual da paso al despliegue de la infraestructura física en los puntos más críticos de la red.
“Esta apuesta por el modo férreo la respaldamos con millonarias inversiones que nos ha permitido operar con eficiencia 1.079 kilómetros de vías férreas en todo el país, garantizando su óptimo rendimiento comercial y logístico”, indicó el presidente de la ANI, Óscar Torres.
Las obras prioritarias del megaproyecto del tren La Dorada – Chiriguaná
El plan de intervención contempla un componente de ingeniería civil en el departamento de Santander. La principal obra estructurada será la construcción de un puente nuevo que estará destinado exclusivamente para el tránsito de vehículos y peatones.
De forma paralela, el viaducto existente sobre el río Sogamoso será adecuado y reforzado con el fin de destinarlo de manera única y exclusiva a la operación del tráfico ferroviario, conectando a los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches.
Asimismo, la reactivación del corredor avanza de manera simultánea en su gestión social, predial y de licencias en la zona de Cimitarra.
Con los conceptos favorables emitidos por la Gobernación de Santander, la ANI estructuró el plan para reubicar dos centros educativos rurales que se encuentran localizados dentro de la franja operativa de la vía férrea: la institución Puerto Olaya (Sede escuela rural Santo Domingo) y la Escuela San José (Sede centro educativo La Primavera).