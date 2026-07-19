¿Se puede caer la elección del nuevo contralor? Tres juristas ven baja probabilidad y advierten costo institucional

La elección del próximo contralor general de la República, prevista para el 12 de agosto, enfrenta un nuevo capítulo judicial tras la admisión de una demanda de nulidad contra apartes de la convocatoria.
Sin embargo, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas; Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia; y Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, coinciden en que es poco probable que el proceso se caiga, pues consideran que ha cumplido las reglas constitucionales y legales.
Además, advierten que una eventual suspensión tendría un alto impacto para la institucionalidad.
La elección será la primera gran decisión del nuevo Congreso, que deberá escoger al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez entre los 10 aspirantes que superaron las pruebas de conocimiento y las entrevistas del concurso público.
La demanda que estudia el Consejo de Estado
La controversia se originó por una demanda de nulidad presentada por el ciudadano Julio César Castañeda Acosta, la cual fue admitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez. La acción cuestiona varios apartes de la Resolución 004 de 2026, modificada por la Resolución 005, que reglamentó la convocatoria para elegir contralor.
No obstante, el auto únicamente admite la demanda y ordena notificar al Congreso para que ejerza su defensa, sin suspender el concurso ni decretar medidas cautelares.
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, sostuvo que el proceso ha respetado todas las etapas previstas en la Constitución y la ley, por lo que los finalistas cuentan con una situación jurídica consolidada.
«Este proceso en particular para la elección de contralor ha sido conducido de la manera correcta conforme a nuestra Constitución y nuestras leyes. Las personas que están al final del concurso tienen una situación de derechos adquiridos».
Bernate agregó que la demanda «no tiene ninguna vocación de prosperidad» y alertó sobre la inestabilidad que supondría volver a frenar la elección de un contralor, recordando que el país ya vivió una situación similar con el anterior jefe del organismo de control.
Por su parte, Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirmó que el proceso debe mantenerse dentro de la regularidad jurídica, pero advirtió que demandas sobre aspectos menores no deberían alterar un concurso que ha cumplido las exigencias legales.
«Le corresponde al Congreso garantizar que esta elección sea transparente y atienda todas las formalidades jurídicas, pero sin dejar de lado que no cualquier aspecto menor pueda dar al traste con este escenario, que preserva uno de los elementos más importantes de la institucionalidad».
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry también consideró «muy baja» la posibilidad de que el proceso se suspenda.
Explicó que la demanda está dirigida contra autos de trámite, que en principio no son demandables, salvo que se demuestre que resultan determinantes para la decisión de fondo.
A su juicio, una decisión que suspendiera el concurso tendría un «impacto institucional muy alto», al generar incertidumbre sobre la continuidad de uno de los principales órganos de control del Estado.
Los nombres que suenan para la Contraloría
Mientras el Consejo de Estado estudia el proceso, en el Congreso ya comienzan a perfilarse algunos de los aspirantes con mayores posibilidades.
Entre las mujeres sobresale Ana Monsalvo, excontralora delegada e integrante del equipo de empalme del Ministerio de Hacienda del gobierno electo de Abelardo de la Espriella. También figura Diana Carolina Torres García, quien se desempeñó como contralora provincial y es mencionada en distintos sectores por su cercanía con el actual superintendente de Salud, Daniel Quintero.
Entre los hombres, uno de los nombres con mayor reconocimiento es Jorge Eliécer Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado desde 2015, cuya trayectoria y relación con varios congresistas podrían jugar a su favor en la elección que realizará el nuevo Congreso el próximo 12 de agosto.