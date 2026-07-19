Nuevo Congreso recibirá el primer gran proyecto que busca recaudar $21 billones: Aliviaría déficit fiscal

La nueva legislatura del Congreso de la República, que comenzará este 20 de julio, tendrá entre sus principales desafíos el estudio de una reforma tributaria con la que se buscaría recaudar más de $21 billones para contribuir a cerrar el déficit fiscal que enfrenta el país. La iniciativa será una de las principales recomendaciones que el Gobierno saliente dejará a la administración entrante de Abelardo De la Espriella, con el propósito de fortalecer las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal.
En su calidad de delegatario de funciones presidenciales, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la propuesta responde a la necesidad de recuperar los ingresos que el Estado dejó de percibir tras el hundimiento de la ley de financiamiento que acompañaba el Presupuesto General de la Nación para 2026.
Según el funcionario, la decisión adoptada por el Congreso generó un desequilibrio en las cuentas públicas, por lo que será necesario adoptar medidas que permitan restablecer el balance fiscal durante el próximo cuatrienio.
«La propuesta de reforma tributaria compensará lo que se produjo como resultado de una decisión del Congreso que no aprobó la ley de financiamiento que acompañaba el presupuesto de 2026. Esta es una decisión que le corresponde al nuevo gobierno. Van a recibir nuestras recomendaciones en relación con este tema. Creemos que debe hacerse una acción de recuperación de los ingresos que necesita el Estado para su funcionamiento», afirmó Ávila.
Gobierno insiste en recuperar ingresos para enfrentar el déficit fiscal
El ministro explicó que el proceso de transición no se limitará a la entrega de informes sobre la situación económica del país, sino que también incluirá un diagnóstico detallado de las finanzas públicas y una serie de recomendaciones para que la próxima administración pueda enfrentar el desbalance fiscal desde el inicio de su mandato.
De acuerdo con Ávila, el Gobierno dejará planteadas alternativas orientadas a fortalecer el recaudo, garantizar la continuidad de los programas estatales, cumplir con las obligaciones financieras de la Nación y asegurar el funcionamiento de las entidades públicas. En ese contexto, insistió en que la recuperación de los ingresos debe ser una prioridad para preservar la estabilidad de las finanzas del Estado.
El jefe de la cartera de Hacienda reiteró que el origen del déficit fiscal está directamente relacionado con la falta de aprobación de la ley de financiamiento que respaldaba el presupuesto aprobado para 2026.
En consecuencia, sostuvo que la reforma tributaria propuesta tendría un enfoque progresivo y estaría dirigida a fortalecer los ingresos permanentes del Estado, con el fin de reducir la dependencia de medidas transitorias para financiar el gasto público.
Asimismo, recordó que el presupuesto fue aprobado bajo el supuesto de que contaría con una fuente adicional de financiación, circunstancia que finalmente no se materializó tras la decisión del Legislativo.
«No debemos olvidar que el Gobierno presentó un proyecto de presupuesto para este año que fue aprobado por el Congreso con la claridad de que ese presupuesto requería una ley de financiamiento. Sin embargo, el Congreso decidió negar esa iniciativa en una de sus comisiones, lo que inevitablemente produjo un desbalance fiscal para este año», señaló el ministro.
Ávila añadió que el próximo gobierno tendrá la posibilidad de evaluar ajustes en el gasto público como parte de su estrategia fiscal. No obstante, manifestó que, desde la perspectiva del Ejecutivo saliente, la prioridad debe concentrarse en incrementar los ingresos tributarios, pues considera que esa es la principal herramienta para corregir el déficit que actualmente enfrentan las finanzas públicas.
En ese sentido, insistió en que la reforma tributaria será una de las recomendaciones centrales que recibirá la nueva administración al iniciar su mandato y uno de los temas que marcará el debate económico durante la nueva legislatura del Congreso.