Nuevo MinAgricultura advierte riesgos por decreto de la reforma agraria de Petro: revisará su alcance

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura designado por Abelardo de la Espriella, presidente electo, lanzó una advertencia sobre la reforma agraria impulsada por el Gobierno Petro.
Según el nuevo jefe de la cartera, el Decreto 765 de 2026 abre una “seria preocupación” para el campo colombiano, al acelerar la transferencia de predios rurales administrados por la SAE a la Agencia Nacional de Tierras, incluso cuando existen procesos de extinción de dominio en curso.
En ese orden, señaló que la reforma agraria “no puede construirse sobre atajos jurídicos ni mediante la entrega anticipada de predios que podrían no cumplir los requisitos legales para su adjudicación”.
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Agregó que muchos de estos inmuebles no han sido objeto del saneamiento jurídico correspondiente, por lo que su situación legal, explicó, aún puede dar lugar a controversias.
“El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”, afirmó.
Así las cosas, dejó claro que el Gobierno entrante revisará el alcance de este decreto para “garantizar que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y pleno respeto al Estado de Derecho”.