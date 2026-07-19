MinInterior Rodrigo Lara revela postura de Gobierno de la Espriella ante polémica por Presidencia del Senado

Mañana lunes 20 de julio será la instalación del nuevo Congreso de la República, y desde hace semanas se vive un ambiente de tensión entre los partidos políticos.
Para el Senado, específicamente, hay dos candidatos: Honorio Henríquez del Centro Democrático, avalado por el expresidente Álvaro Uribe y que también respaldaría el Pacto Histórico, y Alfredo Deluque del partido de la U con el apoyo del presidente electo Abelardo de la Espriella.
En ese orden, el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, en conversación con El Tiempo reveló la postura que ha tomado el Gobierno entrante.
En primer lugar, dejó claro el respeto por la autonomía del Congreso e hizo énfasis en que de la Espriella ganó sin el apoyo de partidos.
“De manera respetuosa le sugiere un nombre al Congreso para asumir la Presidencia en el primer año, como gesto recíproco para sellar e iniciar lo que será una coalición de partidos”.
Al ser consultado por la postura que ha tomado el expresidente Uribe, aseguró que no le asusta el debate ni la controversia, y explicó que “cada quien defiende sus posiciones. En lo que concierne a nosotros, con el Centro Democrático solo hay sentimientos de afecto, aprecio, respeto y admiración por esa colectividad y por el liderazgo de su presidente”.
A su vez, expresó no sentir temor por una posible alianza entre los dos expresidente, pues considera que la situación es “pasajera”.
Sin embargo, alertó que la situación con Gustavo Petro es diferente: Él naturalmente (Petro) quiere sabotear el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y no ha ocultado su intención de apoyar al doctor Honorio Henríquez, básicamente con el fin de hacerle daño al gobierno entrante”.
Aunque dio un parte de tranquilidad: “Conociendo el carácter patriótico del Centro Democrático y del expresidente Uribe, yo sé que ellos no se van a prestar para eso”.
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¿Cómo será la relación con el nuevo Congreso?
Según Lara, la relación con el Congreso será “de respeto y colaboración armónica”.
“Para nosotros, lo importante es que la oposición pueda ejercer su actividad política dentro del Congreso y no en la calle. Por eso hay que ofrecerle todas las garantías, y Alfredo Deluque es una persona que les ofrece garantías a todos los sectores del Congreso”.
Sobre la Cámara de Representantes, recordó que habían propuesto a Daniel Briceño por su votación, pero “los partidos políticos llegaron a un acuerdo soberano y libre entre ellos para que iniciara el doctor Nicolás Barguil (…). Y lo apoyamos también”.
También negó las declaraciones de Uribe sobre una conversación con de la Espriella, donde supuestamente le habría confirmado unos compromisos personales con Deluque.
“No conozco a un presidente que haya llegado con más libertad e independencia que Abelardo de la Espriella. No recibió apoyo de los grandes grupos de interés y tampoco de los partidos políticos. No tiene compromisos ni obligaciones con nadie, distintas de las obligaciones que tiene con el país y los colombianos”.
Finalmente, anticipó que, con relación a los proyectos que se tienen que sacar, tendrá prioridad equilibrar las finanzas públicas.
“Si no equilibras las finanzas del Estado, se te vuelve imposible cumplir con los fines esenciales del mismo, cumplirles a los colombianos con las políticas sociales y cumplir con las políticas de seguridad. Esa va a ser, sin duda, una de las tareas principales que vamos a asumir”.