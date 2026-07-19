Final Mundial 2026: se disparan precios de boletas a horas de España vs Argentina

Este domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero más allá del juego, hay otras dudas que se generan entre los aficionados.
El precio de la boletería es una de esas. Según SeatGeek, el valor medio de reventa para la final ronda los US$12.751, cifra superior a la del último Super Bowl que estuvo en US$10.540.
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La plataforma TickPick, especializada en la compra y venta de entradas para eventos deportivos, conciertos y espectáculos, enfatizó en que nunca se había registrado una demanda tan alta para un evento deportivo.
Y es que en el portal oficial de reventa de la FIFA, el boleto más económico disponible estaba cerca a los US$8.000 en la categoría 3, mientras que para la categoría 1, el inicial era de US$11.700.
Por su parte, en localidades con mejor ubicación, el valor superaba los US$17.000.
En el caso de las localidades destinadas a personas con movilidad reducida, lo precios estaban entre los US$14.000 y US$20.000.
No obstante, las cifras más llamativas también se registraron en el mercado de reventa, pues algunas boletas para la categoría 1 llegaron a ofrecerse por hasta US$575.000, mientras que en ubicaciones preferenciales se publicaron por US$595.000.
El caso más extremo correspondió a un asiento específico que fue puesto en venta por US$2,3 millones.
Así las cosas, desde las 2:00 p.m. (hora colombiana) empezará el juego en el MetLife Stadium de la ciudad de East Rutherford entre ambas selecciones para ver entre las dos, además del trofeo, se hará merecedora de US$50 millones.