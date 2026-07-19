Messi vs. Lamine Yamal: dos generaciones del negocio del fútbol se enfrentan en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá un duelo que va más allá del resultado deportivo. Lionel Messi, de 39 años, jugará su tercera final mundialista frente a Lamine Yamal, el futbolista de 19 años que ya ocupa el primer lugar entre los jugadores con mayor valor de mercado.
Messi llega como líder de la Bota de Oro con ocho goles y cuatro asistencias. España avanzó después de vencer 2-0 a Francia, mientras Argentina eliminó 2-1 a Inglaterra. Será la segunda final mundialista de la selección española y la séptima de la Albiceleste, que buscará su cuarto título después de los conquistados en 1978, 1986 y 2022. Ambas selecciones solo se enfrentaron una vez en una Copa del Mundo: Argentina ganó 2-1 en 1966.
El encuentro también reúne a dos futbolistas ubicados en momentos diferentes de su trayectoria económica. Forbes calcula que Messi produjo US$140 millones durante los últimos 12 meses, divididos en US$70 millones dentro del campo y US$70 millones por patrocinios y negocios. Yamal alcanzó ingresos estimados de US$43 millones, incluidos US$10 millones procedentes de publicidad e imagen.
La diferencia de edad entre ambos es de 20 años, pero comparten una relación comercial con Adidas y una conexión con el número 10 del Barcelona. El club catalán entregó ese dorsal a Yamal tras ampliar su contrato hasta 2031. La final enfrenta así al jugador que construyó una marca global durante dos décadas con el principal activo de la nueva generación del fútbol.
Lamine Yamal ya es el futbolista más valioso del mercado
Transfermarkt actualizó en junio de 2026 la valoración de Lamine Yamal en 200 millones de euros. La cifra lo sitúa como el jugador más valioso del mundo y por encima de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham. También representa cerca del 17 % del valor total de la plantilla del Barcelona, calculada por la plataforma en aproximadamente 1.190 millones de euros.
Su crecimiento comenzó antes de alcanzar la mayoría de edad. Debutó oficialmente con el primer equipo del Barcelona en abril de 2023, cuando tenía 15 años, nueve meses y 16 días. Desde entonces ganó títulos con el club, conquistó la Eurocopa con España y alcanzó la final del Mundial antes de cumplir 20 años.
En el Mundial 2026 también se convirtió en una de las principales fuentes de desequilibrio de España. Las estadísticas de la FIFA lo ubican como líder del torneo en regates completados, con 30, por delante de Mbappé, Vinícius y Messi. Además, registró 23 remates hasta los cuartos de final, la cuarta cifra más alta entre los jugadores de la competición.
Barcelona protegió su principal activo con un contrato vigente hasta junio de 2031 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Esta cantidad no corresponde a su valor real de transferencia, sino a la suma que otro club debería pagar para contratarlo sin negociar previamente con la institución catalana. El acuerdo permitió asegurar su permanencia durante cinco temporadas adicionales.
El crecimiento también se trasladó a su estructura de ingresos. Forbes estima que Yamal recibe US$33 millones anuales por su actividad deportiva y US$10 millones por acuerdos comerciales. Su cartera de marcas incluye Adidas, Beats by Dre, Powerade, Visa y Konami, además de campañas orientadas al mercado juvenil y al consumo digital.
Su audiencia en redes sociales se acercó a 77 millones de seguidores y se duplicó en un año, según Forbes. Esa comunidad le permite ofrecer a las marcas acceso a públicos jóvenes en Europa, América y Asia. También registró como marca su celebración “304”, con la posibilidad de utilizarla en ropa y otros productos comerciales.
El dorsal 10 reforzó esa estrategia. Barcelona presentó oficialmente a Yamal con el número en julio de 2025, el mismo día en que formalizó la ampliación contractual. Messi utilizó esa camiseta entre 2008 y 2021, un periodo en el que el dorsal se convirtió en uno de los productos más reconocibles y vendidos de la institución.
Messi llega a la final del Mundial como una marca de US$1.100 millones
La vigencia comercial de Messi está respaldada por nuevos récords deportivos. En 2026 se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales y en alcanzar 30 partidos en la competición. También llegó a 21 goles, superó la marca de 16 de Miroslav Klose y amplió el récord histórico de anotaciones en la Copa del Mundo.
La dimensión económica de Messi ya no depende únicamente de su salario. Forbes estima su patrimonio en US$1.100 millones y calcula que produjo US$1.800 millones durante su carrera antes de impuestos y comisiones. Más de US$600 millones procedieron de patrocinios, productos licenciados, derechos de imagen y otros negocios desarrollados fuera del campo.
El argentino mantiene más de una docena de asociaciones comerciales. Entre sus principales socios aparecen Adidas, Mastercard, Michelob Ultra y Lay’s. Su relación con Adidas comenzó en 2006 y fue ampliada mediante un contrato de por vida en 2017. La compañía alemana también patrocina actualmente a Yamal, por lo que tendrá a dos de sus principales figuras en el partido más visto del torneo.
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La final será además la tercera de su carrera, después de Brasil 2014 y Qatar 2022. Solo Cafú había disputado tres partidos por el título mundial. El brasileño lo hizo en 1994, 1998 y 2002. Messi alcanzará ese registro 12 años después de jugar su primera final y cuatro años después de levantar la Copa en Doha.
El partido definirá al campeón, pero también expondrá dos modelos comerciales. Messi representa una marca consolidada mediante rendimiento, contratos de largo plazo y alcance internacional. Yamal llega con una valoración de 200 millones de euros, una cláusula de 1.000 millones y acuerdos publicitarios construidos antes de cumplir 20 años. La final pondrá frente a frente al negocio que dominó el fútbol durante dos décadas y al jugador elegido por clubes y patrocinadores para ocupar ese espacio.