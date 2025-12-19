Un solo pie de Messi vale más que importantes empresas en Colombia

Las pólizas de seguro para deportistas de élite se han consolidado como un instrumento financiero central en la economía del deporte. No cubren lesiones menores ni episodios aislados, sino riesgos que pueden afectar flujos de ingresos multimillonarios asociados a derechos de televisión, patrocinios, premios deportivos y valor de marca. En este mercado, el cuerpo del atleta, o un solo pie, como ocurre con Messi, es el principal activo económico y, por tanto, uno de los más protegidos.
Las cifras son contundentes. En el fútbol, el baloncesto, la NFL, el tenis y la Fórmula 1 existen pólizas que superan los US$100 millones y que, en algunos casos, se concentran en una sola parte del cuerpo. Clubes, aseguradoras y patrocinadores participan en estos contratos para mitigar el impacto financiero de una lesión que podría terminar de forma abrupta una carrera profesional.
En ese contexto, el caso de Lionel Messi se convirtió en el referente máximo del mercado asegurador deportivo. Durante su etapa en el Barcelona y el PSG, se mencionó que el argentino tenía una póliza por US$900 millones para asegurar su pie izquierdo, aunque se especuló con que esa cifra era exagerada y no llegó a superar los US$200 millones.
La cifra de Messi permite dimensionar el tamaño del negocio: equivale a cerca del 32 % del valor total de Grupo Argos, uno de los conglomerados empresariales más importantes de Colombia, cuya capitalización bursátil ronda los US$2.800 millones, según datos del mercado financiero.
Además, los US$900 millones de Messi equivalen a un 4,5 % de todo Ecopetrol y a un 10 % de todo Bancolombia. En finanzas, tener un solo «activo» (un pie) que valga el 10 % de un banco gigante es una proporción sin precedentes.
Frente a las Pymes y empresas medias, muchas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) valen menos que ese seguro. Por ejemplo, Terpel vale cerca de US$780 millones y otras empresas menores como Fabricato o Enka tienen valoraciones que apenas son una fracción de esos US$900 millones.
Las pólizas de seguro más altas en la historia del deporte
Las mayores coberturas contratadas en el deporte mundial reflejan la relación directa entre rendimiento, ingresos y riesgo financiero:
- Lionel Messi – US$900 millones
Se estima que el pie izquierdo del futbolista argentino, responsable de buena parte de los goles, títulos y premios individuales del club catalán durante más de una década estuvo asegurado durante la época en Barcelona. Al parecer la póliza protegía el principal activo deportivo y comercial de la institución.
- David Beckham – US$195 millones
Durante su etapa como jugador activo, Beckham contó con una póliza integral que cubría su cuerpo y su imagen. Su valor no se limitaba al campo de juego, sino a contratos publicitarios y acuerdos comerciales.
- Cristiano Ronaldo – US$144 millones
El Real Madrid aseguró las piernas del delantero portugués durante su paso por el club. La cobertura protegía una inversión clave en un jugador que fue eje del proyecto deportivo y económico de la institución.
- LeBron James – US$100 millones
El basquetbolista estadounidense cuenta con una póliza diseñada para proteger su capacidad atlética. El seguro respalda tanto su rendimiento deportivo como los ingresos derivados de patrocinios y acuerdos comerciales.
- Tom Brady – US$100 millones
El brazo lanzador del histórico mariscal de campo de la NFL fue asegurado por esta cifra. Su desempeño era determinante para el rendimiento deportivo y financiero de su equipo.
- Maria Sharapova – US$70 millones
La tenista rusa tuvo una póliza que cubría su físico, respaldando su consistencia deportiva y su valor como figura comercial en el circuito internacional.
- Tiger Woods – US$50 millones
El golfista estadounidense aseguró su ‘swing’, una parte clave de una carrera que generó ingresos históricos en premios y patrocinios.
- Fernando Alonso – US$50 millones
El piloto de Fórmula 1 aseguró sus pulgares, fundamentales para el control del volante. En el automovilismo, una lesión en las manos puede dejar fuera de competencia a un piloto de forma inmediata.
- Usain Bolt – US$10 millones
El atleta jamaiquino aseguró sus piernas. Aunque la cifra es menor frente a otros deportes, refleja la menor escala económica del atletismo profesional.
Recomendado: Con solo 10 post en redes, las estrellas del deporte recaudarían la mitad de lo que vale el nuevo Metropolitano de Barranquilla
El valor de estas pólizas permite establecer comparaciones con el mundo empresarial. El seguro de US$900 millones del pie izquierdo de Messi supera el valor total de varias empresas pequeñas y medianas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y equivale a cerca de un tercio del valor de grupos empresariales relevantes. La comparación no busca equiparar negocios, sino dimensionar el tamaño del riesgo financiero que una lesión puede representar en el deporte de élite.