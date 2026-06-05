Histórico estadio tendrá millonaria inversión para su renovación: Se unirá a Barranquilla, Bogotá y Medellín

La modernización de los escenarios deportivos continúa avanzando en distintas regiones del país. Proyectos de renovación y ampliación se encuentran en marcha o en fase de planificación en estadios de gran relevancia nacional, como El Campín de Bogotá, el Atanasio Girardot de Medellín y el Metropolitano de Barranquilla. Ahora, Boyacá busca sumarse a esta transformación con una intervención de gran alcance en el estadio La Independencia de Tunja.
La Gobernación de Boyacá oficializó la destinación de recursos para iniciar los estudios y diseños que permitirán estructurar el proyecto de ampliación y modernización de este escenario deportivo, considerado uno de los más importantes del departamento y sede habitual de competencias profesionales.
La decisión quedó respaldada mediante un decreto firmado por el gobernador Carlos Amaya durante un acto protocolario en el que participaron representantes del sector deportivo, dirigentes de ligas, entrenadores y funcionarios de la administración departamental.
Para esta primera fase fueron asignados más de $6.900 millones, recursos que estarán destinados a la contratación de consultorías técnicas especializadas, la elaboración de estudios y diseños, la gestión de licencias requeridas y la interventoría encargada de supervisar el desarrollo del proyecto. Con esta inversión se busca contar con una hoja de ruta técnica y financiera que permita avanzar hacia la ejecución de las obras.
La iniciativa forma parte de los compromisos establecidos en el denominado “Pacto Raíz y Futuro”, suscrito en agosto de 2025 entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Boyacá durante una jornada realizada en el municipio de Sotaquirá. Este acuerdo contempla inversiones en infraestructura, educación, salud, deporte y otros sectores estratégicos para el desarrollo regional.
¿Qué cambios tendría el estadio La Independencia de Tunja?
De acuerdo con la información entregada por la administración departamental, el proyecto contempla una modernización integral de las instalaciones. Entre los principales objetivos se encuentra el aumento de la capacidad del escenario, la adecuación de nuevos accesos para los asistentes y la optimización de las áreas de servicio destinadas al público.
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Asimismo, se proyectan mejoras en los espacios para los medios de comunicación, zonas operativas y sistemas de seguridad, con el propósito de cumplir los estándares exigidos para la realización de eventos deportivos de mayor envergadura.
Según explicó el gobernador Carlos Amaya, la aprobación de estos recursos representa el primer paso para materializar una intervención que ha sido solicitada durante años por la comunidad deportiva del departamento. La meta es convertir a La Independencia en un escenario con mejores condiciones para albergar encuentros de fútbol profesional, competencias de otras disciplinas y eventos culturales de gran convocatoria.
En la firma del decreto también participaron el gerente de Indeportes Boyacá, Fernando López Sarmiento; el director de Fomento y Desarrollo Deportivo, Freddy Cuervo; la directora Administrativa y Financiera, Jessica Camargo; el asesor de Control Interno, David Suárez; y el presidente de la Liga de Fútbol de Boyacá, Iván Sánchez, entre otros representantes del sector deportivo.