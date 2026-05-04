El proceso para definir el nombre del nuevo estadio El Campín ya avanza y seguirá un esquema similar al de grandes escenarios deportivos a nivel mundial, en el que se combinan elementos de memoria histórica con participación de marcas comerciales.
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El CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, explicó que el proyecto mantendrá el nombre tradicional del escenario, pero abrirá la puerta a acuerdos con empresas interesadas en vincular su marca al estadio.
“El Campín tiene una restricción que nosotros vamos a respetar en virtud de la memoria histórica de Nemesio Camacho, y es que va a tener el nombre Nemesio Camacho. Pero, como en todos los estadios del mundo, marcas comerciales se postulan para tener el nombre del estadio; eso es una tendencia global”, señaló.
En ese sentido, confirmó que ya hay interés del sector privado en participar en este proceso. “Hay muchas marcas interesadas, muchas”, afirmó.
Licencia del nuevo Campín entra en fase final para iniciar construcción
En paralelo, el proyecto avanza en los trámites necesarios para dar inicio a la construcción del complejo. Actualmente, la licencia ya fue otorgada, pero se encuentra en su fase final antes de quedar en firme.
“Nosotros ya la licencia la tenemos, pero existen los recursos de reposición normales de un proceso público como el nuestro. Ya los sorteamos y ahora está en la Secretaría de Planeación, que es el último paso para que quede ejecutoriada”, explicó Hoyos.
El directivo detalló que este proceso corresponde a la etapa final del trámite legal, en la que las autoridades revisan los recursos presentados antes de que la licencia quede en firme. “En este momento nos quedan 40 días para que se pueda manifestar la Secretaría de Planeación en ese proceso”, agregó.
Obras arrancarán tras quedar en firme la licencia
Mientras se surte este trámite, el proyecto ya avanza en actividades preliminares. La compañía se encuentra en etapa de preconstrucción, con intervenciones iniciales en el terreno.
“Podemos hacer algunas intervenciones como movimiento de tierras, demoliciones menores, quitar unas rejas y empezar a avanzar, porque los tiempos son apretados y queremos avanzar”, indicó.
Una vez la licencia quede ejecutoriada, se dará inicio formal a la obra, que tendrá un desarrollo total estimado de cinco años, incluyendo fases de preconstrucción y construcción.
El proyecto contempla varias unidades funcionales, entre ellas el estadio, una torre de parqueaderos, un hotel, un centro comercial y otros componentes que se ejecutarán de forma progresiva.
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En cuanto a la operación del fútbol durante las obras, Hoyos explicó que el plan permitirá mantener el uso del estadio actual mientras se construye el nuevo. “Vamos a construir el estadio en otra zona del lote y dejamos el estadio actual para poder mantener el fútbol. Cuando esté listo el nuevo, tumbamos el otro y desarrollamos el resto del complejo”, concluyó.