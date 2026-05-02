Tren del Café: así es el megaproyecto que se ‘cocina’ para conectar a Antioquia y Eje Cafetero

El Tren del Café se consolida como uno de los proyectos de infraestructura férrea más relevantes para la conexión entre el Eje Cafetero y el departamento de Antioquia. La iniciativa contempla un corredor de 238 kilómetros y busca posicionarse como un eje clave en la reactivación del transporte ferroviario en el país, con impacto en la movilidad de carga y la integración regional.
Marcela Holguín, gerente promotora del Ferrocarril de Antioquia, explicó que el propósito del proyecto es impulsar el desarrollo social y económico en los territorios involucrados. Señaló que la iniciativa no solo responde a necesidades logísticas, sino que también permite avanzar en la interoperabilidad con otros corredores férreos y fortalecer la conexión con los puertos en ambos océanos.
En relación con la articulación institucional, Holguín indicó que los departamentos de Caldas, Risaralda y Antioquia han trabajado de manera conjunta para sacar adelante el proyecto. En ese sentido, destacó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ya adjudicó el corredor Caimalito–La Felisa, con el fin de desarrollar estudios de detalle en ingeniería. Además, tras reuniones con los gobernadores de Risaralda y Caldas, se logró el compromiso de la ANI de aportar estos estudios al desarrollo integral del Tren del Café.
La gerente también informó que, con el respaldo de la CAF —Banco de Desarrollo de América Latina—, se firmó un convenio por US$3 millones para avanzar en la estructuración del proyecto. Los recursos restantes serán asumidos por los departamentos participantes. Según precisó, la fase de factibilidad tiene un costo estimado de $34.000 millones y se espera dejar lista la estructuración para facilitar su ejecución a través de una alianza público-privada (APP) en las próximas administraciones.
Avances técnicos y articulación regional
Por su parte, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, confirmó que el proyecto incluye la financiación de los diseños definitivos, un paso determinante para consolidar su viabilidad técnica. Explicó que el corredor partirá desde Caimalito, en Risaralda, atravesará Caldas y Antioquia, y se extenderá hasta Puerto Berrío, en la región del Magdalena Medio. Esta conexión permitiría integrar estratégicamente los corredores del Pacífico y el Caribe colombiano.
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El mandatario subrayó el impacto del respaldo internacional en la financiación del proyecto. Indicó que, inicialmente, los tres departamentos debían aportar cerca de $23.000 millones para esta fase. Sin embargo, con la participación de la CAF, esa carga se redujo, lo que permitirá acelerar la entrega de los estudios en los próximos meses.
Asimismo, Patiño resaltó la coordinación con el Gobierno nacional, al señalar que el Tren del Café se articula con los estudios del Tren del Pacífico, que avanzan entre el Valle del Cauca y La Felisa, en Caldas. Esta integración busca consolidar una red férrea moderna, con mayores capacidades logísticas y operativas.
En el componente técnico, explicó que el proyecto se está estructurando bajo un esquema de trocha polivalente y trocha ancha, lo que facilitará la operación de trenes de carga con estándares internacionales. Finalmente, precisó que, en esta etapa, la financiación es completamente pública, con aportes de los departamentos, la Nación y la CAF.