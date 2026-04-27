Durante un debate de control político en el Congreso de la República, Marcela Holguín, gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, detalló el estado actual del megaproyecto del Tren del Río en Antioquia, que incluirá tanto transporte de pasajeros como de carga.
La funcionaria explicó las gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional para asegurar la viabilidad de la obra, aunque detalló que este fue rechazado hace unos años por la entonces ministra, María Constanza García.
Según explicó, la iniciativa fue radicada en dos ocasiones ante el Ministerio de Transporte para buscar recursos por cofinanciación. Según Holguín, el proceso tuvo observaciones técnicas que se empezaron a subsanar desde su llegada a la entidad en el año 2024.
No obstante, agregó: “En su momento, la ministra María Constanza (García) dijo que no iba a ser priorizado y que solo podríamos obtener vigencias futuras en 2038”, señaló la gerente.
La APP para el megaproyecto del Tren del Río en Antioquia
En ese sentido, agregó que la decisión del departamento fue hacer realidad esta iniciativa con recursos propios y con una asociación público – privada (APP) directamente de la Gobernación de Antioquia, aprovechando que los estudios de factibilidad están terminados.
“Estamos en la última etapa de estructuración técnica, legal y financiera”, afirmó Holguín durante su intervención en el Legislativo.
Y explicó que la base legal para esta decisión es un contrato firmado en 2016, en el cual el Gobierno Nacional entregó en concesión el corredor ferroviario a la Promotora.
Lo anterior le permite al departamento gestionar el megaproyecto del Tren del Río en Antioquia de manera autónoma frente a las restricciones presupuestales nacionales y con la toma de deuda por parte del departamento, como planteó el año pasado el gobernador Andrés Julián Rendón en el Congreso de la CCI en Cartagena.
La estrategia para financiar el sistema consiste en unir el transporte de pasajeros con un componente logístico de carga, teniendo en cuenta que los sistemas masivos han sido históricamente deficitarios en los territorios y en este caso no sería diferente.
De hecho, la gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia aseguró que “la única forma que encontramos para subsidiar este sistema masivo era complementarlo con un componente de carga”.
Así las cosas, el plan para este megaproyecto contempla que el tramo Bello – Barbosa sea para transporte de pasajeros y esté integrado con la Línea A del Metro de Medellín, que recorre el Valle de Aburrá de sur a norte.
El segundo segmento, Barbosa – Puerto Berrío, será exclusivamente logístico y buscará conectarse con el corredor Dorada – Chiriguaná, el cual ya fue adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) mediante la primera APP de este tipo en Colombia.
Para construir el megaproyecto del Tren del Río en Antioquia, el departamento ya ha invertido cerca de $60.000 millones en el desarrollo de los estudios definitivos, mientras que otros $15.000 millones han sido financiados con regalías y cooperación internacional.