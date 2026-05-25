Trancón en Bogotá y otras ciudades podrá reducirse con sencillo método: Disminuye costos

Los altos niveles de congestión vehicular en Bogotá continúan siendo uno de los principales problemas de movilidad para millones de ciudadanos que diariamente transitan por las vías de la capital. Un estudio de la firma especializada TomTom Traffic Index ubica a la ciudad entre las diez con peor tráfico del mundo y señala que los conductores pierden, en promedio, cerca de 150 horas al año atrapados en trancones durante las horas pico.
Frente a este panorama, diferentes alternativas tecnológicas han comenzado a consolidarse como opciones para mejorar la movilidad urbana. La incorporación de inteligencia artificial y análisis de datos en los sistemas de tránsito dejó de ser una proyección futurista y se convirtió en una herramienta aplicada en varias ciudades del mundo para optimizar la circulación vehicular.
Entre las soluciones implementadas se encuentran los semáforos inteligentes, capaces de ajustar automáticamente sus tiempos de operación según el flujo de vehículos, sensores que identifican congestiones en tiempo real y plataformas digitales que permiten anticipar incidentes viales. Estas herramientas forman parte de una transformación urbana orientada a disminuir los costos económicos y sociales derivados del tráfico.
De acuerdo con un informe publicado por The New York Times, distintas capitales han comenzado a utilizar algoritmos y sistemas conectados para administrar de manera más eficiente el tránsito de vehículos y peatones. El objetivo es reducir los tiempos de desplazamiento, optimizar el consumo energético y disminuir las emisiones contaminantes asociadas a los embotellamientos.
El impacto de estas estrategias no se limita únicamente a la movilidad. Expertos advierten que la congestión también afecta la productividad laboral, incrementa los niveles de estrés y deteriora la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente en grandes áreas metropolitanas.
¿Dónde se han empleado estas estrategias de movilidad para reducir los trancones?
Ciudades como Barcelona, Singapur y Ciudad de México han fortalecido modelos de movilidad inteligente mediante la integración de herramientas digitales, automatización y análisis de datos. Estas iniciativas buscan coordinar sistemas de transporte público, bicicletas compartidas, servicios de taxi y redes de monitoreo urbano dentro de una infraestructura tecnológica centralizada.
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Uno de los avances más relevantes ha sido la implementación del Internet de las Cosas (IoT), tecnología que conecta sensores, cámaras y dispositivos para recopilar información sobre el comportamiento del tránsito. Gracias a estos sistemas, las autoridades pueden identificar puntos críticos de congestión, modificar la sincronización de los semáforos y responder con mayor rapidez ante accidentes o bloqueos viales.12
La transformación tecnológica también está relacionada con los compromisos ambientales de las ciudades. El crecimiento del parque automotor eléctrico y las metas de reducción de emisiones han impulsado la búsqueda de modelos de transporte más sostenibles y eficientes. En varios casos, las plataformas inteligentes permiten disminuir el tiempo en que los vehículos permanecen detenidos, lo que contribuye a reducir el consumo de combustible y la contaminación atmosférica.
En Colombia, la implementación de estas tecnologías avanza de manera gradual y desigual. Aunque algunas ciudades han desarrollado proyectos de digitalización del transporte y monitoreo vial, todavía persisten limitaciones relacionadas con la interoperabilidad de los sistemas, el acceso a datos en tiempo real y la velocidad de adopción tecnológica en municipios intermedios.
Ángela María Merchán, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, señaló que el debate sobre movilidad inteligente ya no pertenece al terreno de las proyecciones futuras. Según explicó, el principal desafío consiste en comprender cómo la tecnología puede contribuir a construir ciudades más sostenibles y conectadas con las necesidades de los ciudadanos.
“La movilidad inteligente no consiste únicamente en incorporar tecnología al transporte. El gran desafío está en comprender cómo estas herramientas pueden mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a construir ciudades más sostenibles, eficientes y conectadas con las necesidades de los ciudadanos”, afirmó la académica.