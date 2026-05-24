El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), definió la hoja de ruta y los plazos del megaproyecto para ampliar el aeropuerto de Barranquilla.
La iniciativa incluye una nueva concesión para el Ernesto Cortissoz, con la cual se terminarían las obras de la APP anterior, que terminó liquidada por orden de un tribunal de arbitramento.
El vicepresidente de estructuración de la ANI, Julián Rueda, aseguró que este proyecto requiere una estructuración “muy poderosa”, de tal modo que se logre potenciar el aeropuerto en las condiciones que necesita la capital del Atlántico.
Cronograma del megaproyecto para ampliar el aeropuerto de Barranquilla
Con esto en mente, el funcionario explicó que los estudios técnicos definitivos de esta iniciativa se recibirán el próximo mes y durante el resto del año se avanzará en su contratación.
“Estamos avanzando en la etapa de factibilidad y vamos a recibir los estudios de la factibilidad el 4 de junio y la idea es que empecemos a hacer la contratación del evaluador», explicó.
Una vez se tenga esta información, la ANI procederá a contratar en julio a un evaluador para que la revise minuciosamente y defina si el proyecto es viable o no, y si está en línea con los planes del Gobierno en materia de infraestructura.
Si todo sale como se espera, el megaproyecto para ampliar el aeropuerto de Barranquilla continuará con los trámites necesarios ante Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, Aerocivil y ANI, que se prevé puedan quedar listos en el primer trimestre de 2028.
Si esto se logra, en marzo de ese año quedarían listas las aprobaciones y se abriría el proceso de contratación. En este tendría prioridad el consorcio originador, que fue el que lo presentó al Gobierno y que está compuesto por las empresas Pavimentos Colombia y Structure.
En caso de que no haya terceros interesados, las compañías se quedarían con la IP de $3,1 billones y se les podría adjudicar hacia julio de 2028. Si finalmente hay una puja con otras firmas, el proceso tomaría más tiempo, pero podría quedar contratado para diciembre de ese año.
Así es el proyecto radicado ante la ANI
La nueva iniciativa privada para el aeropuerto Ernesto Cortissoz contempla inversiones de más de $3 billones para mejoramiento de la terminal de pasajeros y la puesta a punto de la terminal de carga, la pista y sus calles de rodaje.
Así mismo, se prevé potencializar el aeropuerto como centro de aviación y mantenimiento de aeronaves, avanzar en su recategorización, obtener certificaciones ambientales y desarrollar las obras requeridas para atender la demanda futura de carga y pasajeros.
Además, la meta de la ANI es articular esta infraestructura con los demás nodos de transporte de la región Caribe. El funcionario señaló que estas obras buscan «garantizar que, junto con Cartagena, se pueda avanzar en este hub logístico que se requiere en el norte del país».
«Estamos esperando que dentro del cronograma podamos estar cerrando la adjudicación en diciembre de 2028, haciendo la claridad que ya hoy la Aerocivil viene avanzando en un plan muy poderoso para lograr que se vaya desarrollando una operación eficiente en la medida que se pueda garantizar la entrada a la nueva concesión», concluyó Rueda.