Colombia lleva cerca de una década sin tomar decisiones estructurales sobre su infraestructura aeroportuaria. Ese fue el diagnóstico que Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, dejó planteado con una advertencia: mientras el país pospone, Lima amplió su terminal, Panamá consolida su posición como el mayor hub de conexiones de la región y Caracas empieza a recibir inversión estadounidense en Maiquetía.
«Estamos quedados unos ocho años, yo diría que casi diez», dijo Erika. Y el problema, según ella, no es solo la falta de inversión: es que Colombia sigue pensando cada aeropuerto por separado, sin una visión de red. «Tenemos que dejar de pensar que la inversión y la planeación se hace de manera independiente. Este país tiene que pensar de manera general en cómo desarrolla a Bogotá y de la mano cómo vienen los aeropuertos regionales.»
Para el aeropuerto El Dorado, Erika distingue entre lo que se puede hacer ya y lo que requiere obras. En el corto plazo, el monitoreo efectivo de slots permitiría identificar capacidad y liberarla; «Ya tenemos una regulación que asigna, ahora empecemos a monitorear para volver más eficiente el aeropuerto», dijo. La implementación del sistema ILS, que permite operaciones en condiciones de niebla, es otra medida urgente que no depende de una obra. En el mediano plazo, el proyecto El Dorado MAX sigue pendiente de aprobación y una vez aprobado, puede tardar hasta cinco años en ejecutarse. Si el próximo gobierno no decide en los primeros meses, el país llega a 2030 sin solución.
La agenda pendiente en Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena
Para los aeropuertos de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, la agenda es igual de urgente. Medellín necesita avanzar en obras de ampliación antes de que la congestión se vuelva tan crítica como la de Bogotá, Cali y Barranquilla tienen procesos de concesión abiertos que no terminan de activarse, Cartagena tiene pendiente el proyecto Bayunca y Barranquilla necesita una terminal de carga.
También hay aeropuertos con necesidades más básicas: ampliar horarios en Santa Marta, Bucaramanga, Montería y Pasto; demarcar posiciones en San Andrés; solucionar los retrasos en la operación de los aeropuertos de Bucaramanga y Cúcuta debido a limpiezas en la pista. «Si los aeropuertos no se desarrollan en temas básicos como ampliación de horarios, aeropuertos que pueden operar hasta las cinco o seis de la tarde, no hacen viable una operación», señaló.
El desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en Colombia es clave para mover carga, para atraer turismo internacional y para que las regiones sean competitivas.
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Latam le pide al próximo gobierno incluir la infraestructura aeroportuaria como pilar del Plan Nacional de Desarrollo y tratarla como sistema, no como suma de terminales independientes. «Vamos a necesitar que un próximo gobierno incluya dentro de sus pilares fundamentales de desarrollo la infraestructura ligada al turismo», dijo la CEO de Latam. El tiempo de aprobación y ejecución en este sector es tan largo que cada año de demora se traduce en años adicionales de rezago.