Latam Airlines Colombia presentó sus resultados operativos del primer trimestre de 2026 en el marco del Latam Day. La aerolínea transportó 2,5 millones de pasajeros en el período, con una participación de mercado del 24 % y un índice de satisfacción del cliente del 67 %, cifra que según Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, refleja la consolidación de su propuesta de valor en el mercado local.
En operación doméstica, Latam opera más de 190 vuelos diarios hacia 27 destinos, con 29 aviones A320. La ruta Bogotá-Medellín continúa siendo la más transitada, con más de 380.000 pasajeros en el trimestre y un crecimiento del 10 % frente al mismo período de 2025. Zarante destacó que este vuelo se ha consolidado como referente del segmento corporativo. Las rutas del Caribe colombiano, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, también registraron crecimientos de entre el 4 % y el 8 %, impulsadas por la creciente demanda corporativa vinculada a centros de eventos en esas ciudades.
El trayecto Bogotá-Cúcuta, en cambio, cayó un 6 %. La aerolínea atribuye ese comportamiento al efecto de sustitución generado por la ruta Bogotá-Caracas, que Latam inauguró a comienzos de año con frecuencia diaria. Antes de que existiera esa conexión directa, viajeros con destino a Venezuela utilizaban Cúcuta como alternativa.
En operación internacional desde Colombia, Lima fue el destino más frecuentado, con casi 90.000 pasajeros y un crecimiento del 11 %. Le siguen Santiago de Chile con 45.000 pasajeros, Estados Unidos (Miami y Orlando) con 44.000 pasajeros y São Paulo con 27.000 pasajeros.
Combustible, la contingencia del año
Zarante señaló que 2026 arrancó con un entorno de costos adverso para la industria aérea, en particular por el alza en el precio del jet fuel tras el conflicto entre Estados Unidos e Irán que se intensificó a finales de febrero. La CEO sostuvo que la solidez financiera del grupo, que en 2025 registró ingresos de US$14.500 millones y un margen operacional del 16 %, más del doble que el promedio de la industria, le permite afrontar esa presión con mayor margen de maniobra que sus competidores.
Latam Cargo: flores, e-commerce y radiofármacos
En el segmento de carga internacional, Latam Cargo transportó 35.000 toneladas desde Colombia en el primer trimestre de 2026, de las cuales el 93 % correspondió a flores. La aerolínea mantiene una participación del 40 % en el mercado de exportación de flores colombianas hacia Norteamérica. En San Valentín, la temporada más densa del trimestre, se movieron 14.000 toneladas en tres semanas, un 6 % más que en 2025, con 255 frecuencias adicionales.
En carga doméstica, Gabriela Mejía Salazar, subgerente de carga doméstica de Latam Cargo Colombia, reportó una participación de mercado del 49 % en el primer trimestre con ingresos que crecieron 5 % frente al mismo período de 2025. Entre los segmentos de mayor dinamismo figura el e-commerce: la alianza con Mercado Libre permitió transportar 219 toneladas adicionales. La aerolínea también opera como operador logístico de Shein, Amazon y Temu en el mercado colombiano.
Destacado: Tiquetes más caros y rutas más largas: el efecto de la guerra contra Irán en la aviación.
Otro segmento de crecimiento fue el pescado (+87 %), impulsado por la temporada de Semana Santa. En radiactivos (radiofármacos para tratamientos oncológicos) se registró un aumento del 60 %, lo que Mejía señaló como uno de los indicadores de mayor impacto social en la operación.