Fondo de inversión Pimco se consolida como el mayor tenedor de deuda colombiana tras compras billonarias en mayo

En un movimiento que redefine el panorama financiero de Colombia, el fondo Pacific Investment Management Co. (Pimco) se posicionó como el principal tenedor extranjero de deuda pública del país.
Según un análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la firma realizó compras masivas de Títulos de Tesorería (TES) por un valor de $7 billones durante el mes de mayo, consolidando un portafolio que supera los $42 billones, tras finalizarse una operación de manejo de deuda (TRS) que anteriormente inflaba las cifras.
Este movimiento ocurrió el mismo mes en que el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una megasubasta que le generó recursos por $11,8 billones entre la opción competitiva y la no competitiva, lo que ha llevado al Banco de Bogotá a sugerir que Pimco fue el jugador internacional que estuvo detrás del movimiento.
La magnitud de la transacción es tal que, de los $18,2 billones en compras netas de TES realizadas por extranjeros en el mercado de contado (spot) entre enero y mayo, el fondo estadounidense es responsable de aproximadamente $18 billones, de acuerdo con el Banco de Bogotá.
Esto sugiere que el renovado apetito internacional por los activos colombianos recae, de manera casi exclusiva, en las decisiones de este único jugador, según Alejandro Rojas, economista de la entidad. “Se podría concluir que la noción de mayor apetito internacional por Colombia recae casi de forma exclusiva en Pimco”, dijo.
Y es que el mes pasado, los inversionistas extranjeros superaron por primera vez a los fondos de pensiones locales como los mayores acumuladores de TES en lo que va del año. Al consolidar el mercado spot ($18,2 billones) con el de derivados o NDF ($20 billones), la exposición extranjera muestra un crecimiento sin precedentes.
Desde noviembre de 2025, las tenencias de extranjeros pasaron de $105 billones a $150 billones, un incremento de $45 billones que para los analistas ha estado impulsado por las altas tasas de interés de Colombia, las cuales superan a pares regionales como Brasil y Turquía.
Bloomberg estima que Pimco posee actualmente cerca del 30 % de los US$43.000 millones de deuda colombiana en manos de inversores internacionales.
El medio sugirió que la apuesta de US$2.000 millones realizada justo antes de la primera vuelta presidencial parece haber dado frutos, dado que los bonos en pesos han reportado ganancias superiores al 11 % en el último mes. Incluso citó declaraciones de Pramol Dhawan, directivo de Pimco, quien justificó esta posición destacando la combinación atractiva de rendimientos reales y una dinámica fiscal en mejoría.
No obstante, la concentración de la deuda en un solo actor genera cautela. El mercado vigila de cerca si, tras las recientes valorizaciones y el resultado de las elecciones, Pimco decidirá liquidar parte de su portafolio. Una decisión de este tipo tendría un impacto colateral inmediato en la oferta de TES y en la tasa de cambio, convirtiendo al fondo en el árbitro fundamental de la estabilidad financiera colombiana en el corto plazo.
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