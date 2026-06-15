Inversionistas extranjeros superan a fondos de pensiones y se consolidan como los mayores acumuladores de TES

Los inversionistas extranjeros se han convertido en los principales acumuladores de Títulos de Tesorería (TES) colombianos en lo que va del año, superando incluso a los fondos de pensiones locales, según un análisis del Banco de Bogotá, lo que revela un cambio histórico en la dinámica del mercado de deuda pública local.
Este fenómeno, según la entidad financiera, responde a un apetito sin precedentes por los activos colombianos, impulsado por las altas tasas de interés que ofrece el país en comparación con otros mercados emergentes.
El reporte reconoce que el Total Return Swap (TRS), una operación de manejo de deuda que finalizó el mes pasado, infló de forma artificial las tenencias de los extranjeros desde septiembre de 2025, ya que los títulos computados correspondían a colaterales (garantías) y no a una exposición real a la deuda colombiana.
En consecuencia, entre mediados de marzo e inicios de abril de este año, el Ministerio de Hacienda extinguió del saldo de deuda los colaterales asociados a esta operación: $7,5 billones en TES 2033, $3,3 billones en TES 2040 y $21,6 billones en TCO.
El Banco de Bogotá destacó que con la finalización de este proceso se confirmó que dichos títulos ya no figuran en el balance de Hacienda, lo que permitió ver por primera vez el apetito real y directo de los inversionistas internacionales.
Fondos de pensiones pierden participación
El informe deja ver que en el mercado de contado (spot), los extranjeros realizaron compras netas por $18,2 billones de papeles hasta mayo, posicionándose como el segundo mayor comprador, solo por debajo de los fondos de pensiones, que adquirieron $25,2 billones.
Sin embargo, el panorama cambia drásticamente al sumar el mercado de derivados (NDF). Desde 2024, la exposición extranjera a TES mediante NDF ha crecido de forma significativa, pasando de un promedio histórico de $4 billones (entre 2014 y 2022) a superar los $50 billones a inicios de junio. Solo entre enero y el 10 de junio de 2024, el aumento en NDF fue de aproximadamente $20 billones.
Así al consolidar ambos mercados —$18,2 billones en el mercado spot y $20 billones en el NDF—, los inversionistas extranjeros superan a los fondos de pensiones como los mayores acumuladores de TES en el año.
Y si se toma una perspectiva más amplia, desde noviembre de 2025 (antes de la colocación directa a Pimco), las tenencias en manos de extranjeros pasaron de $105 billones a $150 billones, un incremento de $45 billones que se califica como un hecho sin precedentes.
Finalmente, el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señala que este interés masivo se explica por las altas tasas de interés que ofrece Colombia, las cuales han llegado a superar en diversos momentos a las de pares regionales y globales como Brasil y Turquía.
Además del diferencial de tasas, los expertos resaltan que los inversionistas mantienen la mirada puesta en el rumbo económico del país y el impacto de las expectativas políticas y elecciones locales, factores que terminan de configurar a Colombia como una plaza atractiva para el capital internacional en busca de altos rendimientos en renta fija.
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