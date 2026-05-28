MinHacienda de Colombia da por terminada operación de TRS en francos suizos

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó la culminación al 100 % de la cancelación total del Total Return Swap (TRS), operación que se hizo con francos suizos.
Lo anterior, según explicó la cartera, “permitió reducir el costo del endeudamiento, fortalecer la posición financiera de la Nación y disminuir la vulnerabilidad del país frente a choques externos y episodios de volatilidad en los mercados internacionales”.
Entre otros detalles, con los resultados de la estrategia de manejo de deuda, el dato más reciente observado de deuda neta como porcentaje del Producto Interno Bruto se ubica alrededor del 57 %, por debajo de las estimaciones contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que proyectaba niveles cercanos al 63 % del PIB para 2026 y del 58,9 % proyectado en el Plan Financiero 2026.
Por su parte, la deuda externa como porcentaje del total de la deuda cayó a niveles cercanos al 24,1 % en mayo de 2026.
Finalmente, el Tesoro Nacional alcanzó durante la última semana de mayo de 2026 niveles de liquidez cercanos a $27 billones.