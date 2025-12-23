MinHacienda confirma que Pimco se quedó con la emisión directa de TES colombianos

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que la colocación directa de TES por US$6.000 millones del pasado 19 de diciembre de 2025 se hizo con la firma de gestión de inversiones Pacific Investment Management Company o Pimco, la tercera más importante del mundo.
Otros detalles que se han filtrado en los medios desde el mercado financiero aseguran que la tasa fue del 13,15 %.
“No es una operación clandestina. Era la mejor opción porque tenía unos puntos inferiores a las que vimos en las cotizaciones previas porque sí hubo cotizaciones previas. Creemos que fue una muy buena operación”, dijo en entrevista con La FM.
El titular de la cartera confirmó que en 2026, se tiene planeado hacer operaciones por cerca de $85 billones, por lo que este movimiento de cerca de $23 billones hace parte del Plan Financiero y ocupa una parte importante.
De acuerdo con Felipe Campos, gerente de estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, se trata de un inversionista que “hoy, oficialmente, tiene más TES que cualquier extranjero en la historia de Colombia, e incluso más que varias AFP individualmente”.
Sin embargo, cuando el MinHacienda comunicó sobre la operación el viernes de la semana pasada, no entregó detalles, más allá de revelar el monto.
Incluso la Contraloría le hizo ayer un requerimiento de información al Ejecutivo para que detalle cómo se realizó la operación de venta de TES a un inversionista externo y le dio dos días hábiles para contestar, tras recibir una denuncia ciudadana que alega que la emisión se hizo «por fuera del mercado, sin un criterio justificado, en detrimento de las finanzas públicas».
—