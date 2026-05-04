Gobierno anuncia “megareconstrucción” del aeropuerto de Barranquilla en medio de críticas por su deterioro

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno pondrá el foco en la renovación del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, en lo que calificó como una “megareconstrucción”.
Según explicó, el presidente Gustavo Petro viajará en las próximas semanas a Barranquilla para presentar la estructuración financiera del proyecto y detallar cómo se ejecutarán las obras.
El anuncio se produce en medio de un creciente malestar por el estado de la terminal aérea, que ha sido objeto de críticas por su deterioro progresivo, así como de quejas de usuarios y autoridades locales.
Cabe mencionar que semanas atras el alcalde Alex Char propueso a la Aeronáutica Civil una iniciativa privada impulsada por la Alcaldía para asumir la operación, mantenimiento y culminación de las obras pendientes del aeropuerto.
La propuesta fue formalizada mediante una carta al Ministerio de Transporte y a la Aerocivil, en la que el gobierno local plantea que la ciudad debe tener un rol directo en la gestión de la terminal para fortalecer su posicionamiento como hub empresarial, turístico e industrial del Caribe.
Según Char, el aeropuerto es “la primera experiencia de servicio” para los visitantes, por lo que su estado incide directamente en la percepción de la ciudad y la región.
Aunque el Gobierno no ha precisado los alcances de la “megareconstrucción”, la Aerocivil ya había anunciado en septiembre de 2024 —tras asumir la administración— una inversión cercana a $150.000 millones para garantizar la operación y mejorar las condiciones del aeropuerto.
Sin embargo, esos recursos aún están en ejecución y varias obras siguen sin concluir, lo que ha alimentado las críticas sobre la gestión del terminal.
El anuncio también se da en medio de especulaciones políticas. En las últimas semanas, ha tomado fuerza la posibilidad de que Benedetti aspire a la Alcaldía de Barranquilla. Consultado sobre ese escenario, el ministro respondió: “Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Aquí todo está muy monopolizado”.