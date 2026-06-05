Nacional devolverá plata de boletas a hinchas que no quieran asistir a la final contra Junior

Atlético Nacional tomó una decisión poco común en el fútbol colombiano luego de la derrota 3-0 frente a Junior de Barranquilla en el partido de ida de la final de la Liga. El club verdolaga anunció que los hinchas que compraron boletas para el encuentro de vuelta en Medellín podrán solicitar la devolución de su dinero si deciden no asistir al estadio Atanasio Girardot.
La medida se conoce a pocos días del compromiso que definirá al campeón del primer semestre y surge después de que el resultado en Barranquilla modificara las expectativas de una parte de la hinchada. Nacional necesita ganar por tres goles para igualar la serie y forzar una definición desde el punto penal, o superar esa diferencia para quedarse con el título.
La decisión también tiene implicaciones económicas. La boletería representa una de las principales fuentes de ingresos para los clubes colombianos en partidos de alta convocatoria, especialmente en instancias definitivas. El estadio Atanasio Girardot tiene una capacidad cercana a los 44.000 espectadores y una final suele generar ingresos millonarios por venta de entradas, consumo de alimentos, parqueaderos y productos oficiales.
Aunque es habitual que las boletas para una final se vendan con varios días de anticipación, no es frecuente que un club habilite mecanismos de devolución después de conocer el resultado del primer partido de la serie. Por eso, el anuncio de Nacional ha llamado la atención entre aficionados y seguidores del fútbol colombiano.
Cómo solicitar la devolución de las boletas para Nacional vs. Junior
De acuerdo con la información entregada por Atlético Nacional, los aficionados que compraron sus boletas a través de la plataforma oficial podrán solicitar el reembolso hasta las 10:00 p.m. de hoy 5 de junio.
El procedimiento deberá realizarse mediante la línea de atención al cliente de Tribuna Verde. Allí, los compradores deberán manifestar su intención de devolver la entrada y aportar la documentación requerida para validar la operación.
Entre los documentos exigidos se encuentran la copia de la cédula del comprador, el número de la compra y el correo electrónico utilizado durante la transacción. Además, las boletas deberán permanecer asociadas a la cuenta de Quentro con la que fueron adquiridas inicialmente.
El club explicó que el cumplimiento de estos requisitos será indispensable para aprobar la devolución. Una vez finalizado el proceso, el dinero será reintegrado siguiendo los procedimientos establecidos por el operador de la boletería.
La ventana para solicitar el reembolso estará disponible durante un periodo limitado. Después del cierre, las entradas liberadas pasarán nuevamente al inventario disponible para la venta.
Por qué Nacional decidió devolver dinero a los hinchas para la final
En el comunicado oficial, Atlético Nacional señaló que la medida busca ofrecer una alternativa a los aficionados que, tras el resultado de la ida, prefieren no asistir al encuentro. Al mismo tiempo, permite que otros seguidores que no alcanzaron a comprar boleta puedan hacerlo antes del partido definitivo.
Las localidades que sean devueltas estarán disponibles nuevamente para el público desde mañana 6 de junio a las 9:00 de la mañana y se venderán hasta agotar existencias.
La decisión se produce en un contexto de división entre los aficionados. Mientras una parte considera que la serie quedó muy “cuesta arriba” tras la derrota en Barranquilla, otros mantienen la confianza en una remontada en Medellín. Nacional ha mostrado fortaleza como local durante el semestre y ha estado entre los equipos con mayor capacidad ofensiva del campeonato.
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También existe un antecedente que sigue presente en la memoria de muchos hinchas. En la final de 2004, el conjunto verdolaga llegó al partido de vuelta tras perder por una diferencia similar en Barranquilla y logró igualar la serie en Medellín 5 a 2. Aunque aquella definición terminó favoreciendo a Junior en los cobros desde el punto penal, el episodio sigue siendo recordado como una de las remontadas más importantes en la historia de las finales.
Ahora, con una desventaja de tres goles y un estadio que espera una alta asistencia, Atlético Nacional apuesta por mantener el respaldo de su afición mientras ofrece una salida a quienes prefieren recuperar el valor de su boleta.