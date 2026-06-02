Final del fútbol colombiano: el jugador más valioso de Nacional cuesta el doble que el más cotizado del Junior

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla comenzarán hoy la disputa por el primer título del fútbol colombiano en 2026. Pero más allá de lo deportivo, la serie enfrenta a dos de las plantillas con mayor valor de mercado del país, que en conjunto superan los 39 millones de euros, según cifras de Transfermarkt.
Nacional llega a la final como el equipo más valioso del campeonato. La plantilla dirigida por Diego Arias tiene un valor estimado de 22,53 millones de euros, mientras que la de Junior alcanza los 16,70 millones de euros. La diferencia entre ambos clubes es de 5,83 millones de euros.
El dato también se refleja en sus principales figuras. Cristian Arango, delantero de Atlético Nacional, aparece como el jugador más valioso de la serie con una cotización de 4 millones de euros. En Junior, el futbolista con mayor valoración de mercado es Joel Canchimbo, tasado en 2 millones de euros. En otras palabras, la principal figura económica del conjunto antioqueño vale el doble que la más cotizada del equipo barranquillero.
La final reúne además a los dos equipos que terminaron en las primeras posiciones de la fase regular de la Liga BetPlay. Nacional fue líder del todos contra todos, mientras que Junior finalizó en el segundo lugar. Ambos ratificaron su rendimiento en las fases eliminatorias y ahora definirán al campeón en una serie de 180 minutos.
Nacional llega con la plantilla más valiosa del fútbol colombiano
Los números respaldan el semestre de Atlético Nacional. Además de liderar la clasificación general, el equipo antioqueño cuenta con la nómina de mayor valor en el país.
Detrás de Arango aparecen jugadores como Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Jorman Campuzano y otros futbolistas que han impulsado el valor del plantel. De acuerdo con Transfermarkt, Nacional ocupa actualmente el primer lugar entre las plantillas más valiosas de Colombia, con una diferencia marcada sobre el cuadro ‘Tiburón’.
Junior también figura entre los clubes con mayor valoración del mercado nacional. El conjunto barranquillero registra una cotización de 16,70 millones de euros y se mantiene dentro del grupo de equipos con mayor capacidad económica para conformar sus nóminas, solo por detrás de su rival en la final y de América de Cali.
Sin embargo, la diferencia económica no necesariamente se traduce en resultados deportivos. El actual campeón, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, eliminó a Independiente Santa Fe en semifinales y buscará defender el título obtenido en el segundo semestre de 2025.
La final de ida se disputará este martes 2 de junio en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. El compromiso comenzará a las 7:30 p.m., según la programación oficial confirmada por la Dimayor y las autoridades locales.
Para este encuentro, Junior llega sin reportar sancionados o ausencias relevantes por lesión. El panorama es distinto para Nacional, que afrontará la ida con varias bajas. David Ospina ya se unió a la concentración de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026, mientras que Milton Casco y Dairon Asprilla continúan en proceso de recuperación.
La principal novedad para el equipo antioqueño es el regreso de Cristian Arango, quien cumplió una fecha de sanción y estará disponible para el primer partido de la serie.
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La expectativa en Barranquilla también se refleja en la boletería. Para la final fueron habilitadas entradas entre $80.000 y $250.000, dependiendo de la ubicación dentro del estadio. Las autoridades distritales estiman una asistencia cercana a los 10.000 espectadores en el Romelio Martínez.
La vuelta se jugará el próximo lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se conocerá al campeón del primer semestre del fútbol colombiano. Mientras Nacional busca alcanzar su estrella número 19, Junior intentará conseguir su título 12 de liga y revalidar la corona obtenida el año pasado.