Con el Mundial avanzando en su fase eliminatoria, tiendas de barrio, restaurantes, panaderías, licorerías y otros comercios en el país siguen viendo una oportunidad para impulsar sus ventas.
Este mayor movimiento comercial también se refleja en el desempeño que tradicionalmente han registrado algunos sectores durante los partidos de la Selección Colombia.
De acuerdo con cifras citadas por Fenalco, el comercio, las tiendas de barrio y el transporte han registrado incrementos de hasta el 30 % en su actividad, impulsados principalmente por la venta de bebidas y snacks.
El dinamismo también alcanza al sector textil, pues según estimaciones de Protela, las ventas asociadas al negocio del fútbol podrían incrementarse entre un 20 % y un 30 % durante la temporada mundialista, impulsadas por la mayor demanda de camisetas y otras prendas inspiradas en el torneo.
Para muchos pequeños negocios, este mayor movimiento comercial también implica tomar decisiones sobre inventario, liquidez y financiamiento que les permitan responder al incremento de la demanda sin comprometer la estabilidad del negocio.
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Planear la inversión también hace parte de la estrategia
Expertos concuerdan en que aumentar inventarios, reforzar el capital de trabajo o realizar inversiones anticipadas puede ser una estrategia acertada para responder a una mayor demanda. No obstante, estas decisiones conviene tomarlas considerando que el comportamiento del consumo puede variar conforme avanza el torneo.
Factores como el calendario de los partidos, los horarios de los encuentros, el interés que despierten determinadas selecciones o el desempeño del equipo nacional pueden influir en la dinámica de las ventas. Por eso, además de prepararse para un escenario favorable, resulta conveniente evaluar cómo respondería el negocio si la demanda termina siendo más moderada de lo esperado.
En ese contexto, el acceso a financiamiento formal puede convertirse en un aliado para que los pequeños empresarios respondan a oportunidades de mercado sin comprometer la estabilidad de sus negocios.
Mibanco ofrece alternativas de financiamiento desde $1.000.000 hasta $500.000.000, con plazos entre seis y 59 meses y tasas desde 2,11 % mes vencido. Las condiciones se ajustan al perfil y necesidades de cada empresario.
Así la cosas, expertos concluyen que aunque el Mundial representa una oportunidad coyuntural para dinamizar el consumo, las decisiones que toman hoy los empresarios pueden tener un impacto que trascienda el torneo.