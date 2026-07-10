El Mundial 2026 disparó el fenómeno Haaland: camisetas de Noruega agotadas y 20 millones de nuevos seguidores

El Mundial 2026 no solo impulsó a Erling Haaland dentro de la cancha. El delantero de Noruega se convirtió en uno de los mayores fenómenos comerciales del torneo gracias a una combinación de camisetas agotadas, millones de nuevos seguidores en redes sociales y un impacto que también alcanzó a las marcas vinculadas a su imagen.
Nike y la Federación Noruega produjeron inicialmente cerca de 300.000 camisetas para atender la demanda de la selección durante el Mundial. Sin embargo, la cifra resultó insuficiente y varias referencias oficiales se agotaron en distintos mercados. En plataformas de reventa, algunas prendas ya se ofrecen por más de US$200 e incluso cerca de US$500.
El crecimiento también se reflejó en el entorno digital. Durante el torneo, Haaland sumó cerca de 20 millones de nuevos seguidores en Instagram y sus publicaciones en formato Reels acumularon más de 683 millones de reproducciones. Al mismo tiempo, el cántico «Haaland (Ha Ha Ha)», inspirado en los aficionados del Manchester City, superó los 26 millones de reproducciones en Spotify.
Todos esos indicadores consolidan el llamado «efecto Haaland», un fenómeno que trasciende los resultados deportivos y que está impulsando el valor comercial del delantero noruego y de las empresas relacionadas con su imagen.
Camisetas agotadas y redes sociales impulsan el efecto Haaland
El éxito de Haaland durante el Mundial generó una demanda superior a la prevista para la indumentaria oficial de Noruega. La producción inicial no alcanzó para cubrir el interés de aficionados de distintos países, mientras que el mercado de reventa comenzó a ofrecer algunas camisetas por valores varias veces superiores al precio original.
El fenómeno también encontró un fuerte respaldo en las plataformas digitales. Además del crecimiento de seguidores en Instagram y el alcance de sus videos, el cántico dedicado al delantero se convirtió en uno de los contenidos más escuchados relacionados con el Mundial, ampliando la presencia de Haaland más allá de los estadios.
Para especialistas en marketing deportivo, este tipo de indicadores reflejan cómo los grandes eventos internacionales pueden transformar a un futbolista en una marca global con capacidad para impulsar ventas, generar audiencias y atraer nuevos consumidores.
Kknekki también gana con el auge comercial de Haaland
El impacto económico no se limita a Nike o a la Federación Noruega de Fútbol. Haaland también es accionista de Kknekki, una empresa noruega conocida por fabricar moñas para el cabello que ha vendido más de 10 millones de unidades en distintos mercados.
Durante el Mundial, la marca obtuvo una exposición internacional mucho mayor gracias al protagonismo del delantero, especialmente porque Haaland utiliza con frecuencia sus productos para sujetar su cabello tanto en partidos como en apariciones públicas.
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El caso confirma cómo la imagen de una figura deportiva puede generar beneficios que van mucho más allá de los contratos con clubes o patrocinadores. En el caso de Haaland, el Mundial 2026 se convirtió en una plataforma para fortalecer su marca personal, aumentar su audiencia digital y ampliar la visibilidad de los negocios en los que participa.