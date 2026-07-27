Vozinha, el arquero revelación del Mundial, firmará el mejor contrato de su carrera con Colo Colo de Chile

El Mundial 2026 cambió por completo la carrera de João Paulo Fernandes, mejor conocido como Vozinha. El arquero de 40 años llegó al torneo como agente libre tras finalizar su contrato con el Oliveirense de la segunda división de Portugal y, pocas semanas después, luego de una actuación destacada con su selección, fue anunciado como nuevo jugador de Colo Colo, el club más ganador del fútbol chileno.
El contrato tendrá una duración de 18 meses y, según la prensa de aquel país, le permitirá recibir alrededor de 25 millones de pesos chilenos mensuales, cifra que equivale a unos US$25.000. En su último paso por Portugal percibía cerca de US$10.000 al mes, por lo que el acuerdo representa el mejor salario de toda su carrera y un incremento cercano al 150 %. Aun así, seguirá por debajo de referentes del plantel como Arturo Vidal, Claudio Aquino y Javier Correa.
Pero más allá del aspecto económico, el fichaje de Vozinha refleja cómo un Mundial puede transformar el valor de un futbolista en cuestión de semanas. El portero pasó de buscar equipo a convertirse en uno de los protagonistas del mercado de fichajes sudamericano gracias a sus actuaciones con Cabo Verde, selección que alcanzó por primera vez los dieciseisavos de final de una Copa del Mundo.
El impacto también se trasladó al mundo digital. El arquero africano pasó de tener menos de 50.000 seguidores en Instagram antes del Mundial a cerca de 30 millones tras finalizar el torneo, convirtiéndose en uno de los jugadores con mayor crecimiento en redes sociales durante la competencia.
El fichaje de Vozinha también hizo parte de la estrategia de marca de Colo Colo
Aunque el rendimiento deportivo fue determinante, Colo Colo reconoció que el fichaje también tenía un componente comercial. El presidente del club, Aníbal Mosa, explicó en declaraciones recogidas por Reuters que la llegada del arquero «tiene aditivos de marketing» y que ayuda a poner a la institución «en la órbita mundial».
La afirmación marca una diferencia frente al discurso habitual de los clubes al presentar un refuerzo. En lugar de limitarse al análisis futbolístico, la dirigencia reconoció que la notoriedad internacional alcanzada por Vozinha durante el Mundial también influyó en la decisión.
Esa exposición permitió que Colo Colo apareciera nuevamente en medios internacionales sin disputar un torneo continental, algo poco habitual para un club sudamericano fuera de competencias de la Conmebol.
El propio club alimentó la expectativa antes de oficializar el fichaje con publicaciones en redes sociales que hacen referencia al arquero, una estrategia que generó conversación entre los hinchas antes del anuncio definitivo.
El Mundial transformó el valor deportivo y económico del arquero
El caso de Vozinha refleja un cambio en el mercado de fichajes. Durante años, los grandes beneficiados del Mundial fueron jóvenes con proyección de venta hacia Europa. En esta ocasión, uno de los mayores ganadores fue un arquero de 40 años que llegó al torneo sin contrato y terminó firmando el acuerdo económicamente más importante de su trayectoria.
Su historia personal también contribuyó a esa repercusión. Durante el Mundial contó que fue criado por sus abuelos, aprendió muchas técnicas de arquero viendo videos en YouTube y que su madre no pudo acompañarlo inicialmente porque no había obtenido una visa para viajar a Estados Unidos. Tras la repercusión internacional de su historia, finalmente logró reunirse con ella durante la Copa del Mundo.
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Ahora, el siguiente paso será en Santiago. Vozinha viajará a Chile para superar los exámenes médicos y ser presentado oficialmente como nuevo jugador del ‘Cacique’. Sin embargo, el entrenador Fernando Ortiz ya dejó claro que deberá competir por la titularidad con Gabriel Maureira y que ningún futbolista tendrá el puesto asegurado.
En apenas cuatro partidos, Vozinha pasó de estar sin equipo y ganar cerca de US$10.000 mensuales en la segunda división portuguesa a firmar el mejor contrato de su carrera, multiplicar su audiencia en redes sociales y convertirse en uno de los fichajes con mayor repercusión internacional del fútbol sudamericano en 2026.