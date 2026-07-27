Remodelación del estadio de Bucaramanga entra en fase clave: esto es lo que falta para iniciar las obras

La remodelación del estadio Américo Montanini de Bucaramanga avanza hacia una etapa decisiva. La Gobernación de Santander confirmó que los estudios y diseños del proyecto alcanzan un 70 % de ejecución, un avance que permitirá definir los aspectos técnicos de la intervención y dar el siguiente paso hacia la búsqueda de los recursos para ejecutar la obra.
Como parte de ese cronograma, el departamento presentará el proyecto el próximo 11 de agosto ante la próxima ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez, con el objetivo de gestionar el respaldo financiero del Gobierno Nacional. De acuerdo con las autoridades, la meta es contar con los estudios y diseños definitivos entre mediados y finales de enero de 2027.
El anuncio lo hizo el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez Gutiérrez en Caracol Radio. Y aunque todavía no existe una fecha oficial para el inicio de la construcción, el proyecto ya cuenta con una hoja de ruta definida. Una vez concluyan los estudios, la administración departamental deberá estructurar la financiación y avanzar en los procesos de contratación para ejecutar la remodelación.
El avance del Américo Montanini coincide con una etapa en la que diferentes ciudades del país impulsan proyectos para modernizar sus escenarios deportivos. En el caso de la ‘Ciudad Bonita’, la iniciativa busca actualizar la infraestructura del estadio donde juega Atlético Bucaramanga y adecuarlo para responder a las necesidades actuales del fútbol profesional colombiano y otros eventos internacionales.
Cómo avanzan los estudios para la remodelación del estadio Américo Montanini de Bucaramanga
La fase que actualmente desarrolla la Gobernación corresponde a la elaboración de los estudios y diseños definitivos, un contrato con una inversión cercana a $3.885 millones, financiado por ENTerritorio e InderSantander.
La estructuración del proyecto está a cargo de un equipo liderado por el arquitecto colombiano Giancarlo Mazzanti, quien ha participado en el diseño de proyectos de infraestructura pública y equipamientos urbanos en Colombia.
Según la socialización realizada por ENTerritorio, la propuesta contempla una intervención integral del escenario deportivo. Entre las obras previstas se encuentran una nueva gradería oriental, cubiertas para las tribunas norte y sur, renovación de la gramilla, mejoras en los accesos, nuevos cerramientos y otras adecuaciones orientadas a cumplir los estándares técnicos exigidos para escenarios deportivos de mayor nivel.
Pese al avance técnico del proyecto, aún restan varias etapas antes del inicio de la construcción. La primera será finalizar los estudios y diseños, cuya entrega está prevista para enero de 2027. Posteriormente, la Gobernación de Santander deberá definir el esquema de financiación junto con el Gobierno Nacional y otras posibles fuentes de recursos. Solo después de completar ese proceso será posible abrir la licitación y adjudicar el contrato para ejecutar las obras.
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Antes del actual proyecto de remodelación, el Américo Montanini ya había sido objeto de una primera fase de adecuaciones para cumplir los requisitos exigidos por la Conmebol durante la participación de Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores 2025. Según la Gobernación de Santander, en esas intervenciones se invirtieron $10.200 millones para modernizar el sistema de iluminación, adecuar los camerinos, implementar el VAR, renovar la silletería y mejorar los palcos, las cabinas de prensa y la infraestructura eléctrica y tecnológica del escenario.
La remodelación proyectada corresponde a una intervención de mayor alcance. Una vez se complete la fase de estudios, se consiga la financiación y se surtan los procesos contractuales, el proyecto podrá entrar en su etapa de construcción, con el objetivo de transformar de manera integral uno de los principales escenarios deportivos de Santander.