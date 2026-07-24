LeBron James renunció a casi US$100 millones para buscar un último título con Philadelphia 76ers

LeBron James protagonizó uno de los movimientos más llamativos del mercado de la NBA al firmar con los Philadelphia 76ers. El máximo anotador en la historia de la liga aceptó un contrato de US$8 millones por dos temporadas, con opción de jugador para el segundo año, después de ganar cerca de US$53 millones en su última campaña con Los Angeles Lakers.
La decisión implica que el alero de 41 años dejó de percibir cerca de US$98 millones en salario potencial frente a un contrato de mercado. James explicó que el dinero dejó de ser un factor en esta etapa de su carrera y que su prioridad es competir por un nuevo campeonato antes del retiro.
Con este acuerdo, el estadounidense disputará su temporada número 24 en la NBA, un récord histórico, y defenderá la cuarta franquicia de su carrera tras sus pasos por Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.
Por qué LeBron James aceptó uno de los contratos más bajos de su carrera
En el anuncio de su llegada a Philadelphia, LeBron James reveló que incluso contempló retirarse al finalizar la temporada anterior. Sin embargo, aseguró que todavía tiene la motivación para competir por otro título.
«Esta es mi última decisión», escribió el cuatro veces campeón de la NBA, quien afirmó que eligió a los 76ers por el proyecto deportivo y no por motivos económicos.
El contrato firmado corresponde a un salario muy inferior al que podía aspirar una figura de su trayectoria, pero también permitió que Philadelphia conservara margen salarial para mantener un equipo competitivo alrededor de Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown.
Durante la temporada pasada con los Lakers, James promedió 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes en 60 partidos. Además, amplió varios récords de longevidad y alcanzó una nueva selección para el Juego de las Estrellas, demostrando que sigue siendo un jugador determinante pese a sus 41 años.
El impacto económico que espera Philadelphia con LeBron James
La llegada de LeBron James no solo fortalece el proyecto deportivo de los 76ers. También representa una oportunidad para aumentar ingresos por venta de camisetas, abonos, patrocinios y audiencia internacional.
James es una de las marcas deportivas más valiosas del mundo y su incorporación incrementa la exposición global de la franquicia. Analistas de la industria deportiva consideran que su presencia tendrá efectos comerciales inmediatos para una organización que busca volver a competir por el campeonato.
Si Philadelphia logra conquistar el título, LeBron James se convertiría en el primer jugador en ganar campeonatos de la NBA con cuatro franquicias diferentes, luego de sus coronas con Miami Heat, Cleveland Cavaliers y Los Angeles Lakers.
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Además, el contexto financiero del jugador explica por qué pudo priorizar el aspecto deportivo. Según Forbes, LeBron superó los US$1.000 millones de patrimonio gracias a inversiones en empresas, medios, entretenimiento y deportes, por lo que el salario que recibirá en Philadelphia representa solo una parte de su riqueza.
Para los 76ers, la apuesta combina dos objetivos: aumentar sus posibilidades de romper una sequía de títulos que se mantiene desde 1983 y aprovechar el impacto comercial que genera una de las figuras más influyentes en la historia del deporte.