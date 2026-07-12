Jimmy Butler cobraba por una taza en la NBA lo que valía una libra de café colombiano

Jimmy Butler, seis veces All-Star de la NBA y una de las principales figuras de los Golden State Warriors, encontró durante la pandemia un negocio que terminó convirtiéndose en una empresa. Mientras disputaba los playoffs de 2020 con el Miami Heat, comenzó a vender café desde su habitación de hotel a otros jugadores de la liga por US$20 la taza.
Ese precio equivalía aproximadamente al valor de una libra completa de café colombiano premium en Estados Unidos. Con esa misma cantidad de café pueden prepararse entre 40 y 50 tazas, dependiendo del método de preparación, por lo que Butler cobraba por una bebida lo que normalmente alcanzaría para producir decenas.
Seis años después, el basquetbolista volvió a llamar la atención de los aficionados colombianos al asistir al partido entre Colombia y Portugal durante el Mundial de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. Butler apareció con la camiseta de la Selección Colombia, una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales.
Detrás de esa fotografía hay una historia empresarial que comenzó como una idea improvisada durante el aislamiento por la pandemia y que hoy se convirtió en Bigface, una marca de café de especialidad, ropa y accesorios que ya cuenta con una tienda física en Miami y busca seguir creciendo.
Cómo nació Bigface, la empresa de café de Jimmy Butler
La temporada 2020 de la NBA se reanudó en la denominada «burbuja» de Disney World, en Orlando, donde jugadores, entrenadores y personal de los equipos permanecieron concentrados durante varias semanas para terminar el campeonato sin público.
En ese escenario, Butler decidió llevar una máquina de espresso y comenzó a preparar café para otros jugadores. Cada taza costaba US$20, sin importar el tamaño o la preparación. Entre quienes probaron el producto estuvo el exjugador y hoy analista J.J. Redick, mientras que otros basquetbolistas empezaron a hablar públicamente del exclusivo café que preparaba el entonces jugador del Miami Heat.
Más allá del precio, el negocio no estaba en el café. Butler vendía una experiencia exclusiva dentro de un entorno donde las opciones de consumo eran limitadas. Quien compraba la bebida también pagaba por recibir un café preparado por una de las principales figuras de la NBA mientras disputaba unas Finales históricas frente a Los Angeles Lakers.
La historia rápidamente fue recogida por medios deportivos de Estados Unidos y terminó impulsando el nacimiento de Bigface Coffee, una empresa lanzada oficialmente en 2021 para comercializar café de especialidad, accesorios y prendas de vestir.
La marca de café de Butler ya tiene tienda física en Miami
El crecimiento del proyecto dio un paso importante en diciembre de 2024 con la apertura de la primera tienda física de Bigface en el Miami Design District, uno de los sectores comerciales más exclusivos de la ciudad.
Actualmente, la compañía vende bolsas de café de especialidad cuyos precios oscilan entre US$30 y US$40, dependiendo del origen y la referencia. Además, ha desarrollado activaciones en eventos de gran impacto internacional, como el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, para seguir posicionando la marca.
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La presencia de Butler en el partido entre Colombia y Portugal durante el Mundial de 2026 volvió a poner el foco sobre un negocio que nació casi por casualidad. Lo que comenzó cobrando US$20 por una taza de café dentro de la burbuja de la NBA terminó convirtiéndose en una empresa que hoy compite en el mercado del café premium y aprovecha la imagen internacional de una de las mayores estrellas del baloncesto estadounidense.