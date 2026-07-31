El negocio del Mundial desata una crisis en la FIFA: renunció el principal asesor de Infantino

El proyecto con el que la FIFA busca captar hasta US$4.200 millones mediante la venta de una participación minoritaria en una nueva empresa que administraría el negocio comercial del Mundial ya provocó una fractura dentro del organismo. La iniciativa contempla crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una subsidiaria valorada en alrededor de US$20.000 millones, de la que se vendería hasta el 20 % a inversionistas privados, mientras la FIFA mantendría el control de las decisiones deportivas y de gobernanza.
La controversia escaló este viernes con la renuncia de Carlos Cordeiro, asesor principal del presidente Gianni Infantino desde 2021. El expresidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos y exejecutivo de Goldman Sachs aseguró que no participó en la elaboración del proyecto y calificó la operación como “un mal acuerdo para el fútbol”, al considerar que compromete el activo más valioso de la FIFA sin una necesidad financiera evidente, de acuerdo con Reuters.
A esa decisión se sumaron las declaraciones del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien cuestionó el proceso interno y aseguró que la propuesta fue impulsada sin la transparencia suficiente. Según AP, el ejecutivo sostuvo que el personal del organismo fue inducido a error sobre el alcance del proyecto y pidió a las federaciones analizar con cuidado la iniciativa antes de votar.
El rechazo al proyecto también se ha ampliado entre las confederaciones. A la oposición expresada por la UEFA se sumaron los reparos de la Concacaf, mientras que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció públicamente que respalda la posición de ambas organizaciones al considerar que persisten dudas sobre la gobernanza y la transparencia del proceso. La FIFA, por su parte, sostiene que la operación busca fortalecer la financiación del desarrollo del fútbol mundial y que los inversionistas no tendrán injerencia en las decisiones deportivas.
¿Qué es FIFA Forward Enterprise y por qué genera polémica?
La nueva empresa concentraría buena parte de los derechos comerciales vinculados al Mundial masculino, el Mundial femenino y otras competiciones organizadas por la FIFA. Para estructurar la operación, el organismo trabaja con JP Morgan, mientras que Thrive Eternal, firma de inversión creada por Joshua Kushner, aparece entre los potenciales interesados en adquirir una participación, según Reuters y Financial Times.
La presencia de Thrive Eternal también ha vuelto a poner el foco sobre la relación entre la FIFA y el entorno político de Estados Unidos. Joshua Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.
Además, Infantino ha mantenido una relación cercana con Trump y recientemente la FIFA abrió una oficina en la Trump Tower de Nueva York. Sin embargo, no existe evidencia pública de que Donald Trump, Jared Kushner o el Gobierno de Estados Unidos participen en la negociación de FIFA Forward Enterprise o tengan algún rol en la operación. Ese contexto ha sido mencionado por medios internacionales debido al interés que despierta el proyecto, pero no constituye una prueba de participación directa.
La FIFA sostiene que los recursos obtenidos servirán para fortalecer sus programas de desarrollo dirigidos a las 211 asociaciones miembro y que conservará el control de la gobernanza del fútbol mundial. Reuters informó que las federaciones deberán pronunciarse sobre la propuesta en una votación prevista para septiembre.
Las dudas sobre el futuro del Mundial y los inversionistas
La discusión también coincide con el proceso abierto por la FIFA para estudiar una posible ampliación del Mundial de 48 a 64 selecciones en 2030. Esa coincidencia ha llevado a algunos dirigentes y analistas a plantear que un torneo con más partidos, mayores ingresos por derechos audiovisuales, patrocinios y comercialización podría incrementar el valor de FIFA Forward Enterprise para futuros inversionistas.
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Hasta el momento, no existe evidencia pública de que ambos procesos formen parte de una misma estrategia, ni la FIFA ha vinculado oficialmente la posible expansión del Mundial con la creación de la nueva empresa comercial.
Lo que sí está confirmado es que el debate ya dejó de ser exclusivamente externo. Además del rechazo de varias confederaciones, el proyecto provocó la renuncia del principal asesor de Gianni Infantino y fuertes cuestionamientos del director de operaciones del organismo, lo que refleja una división abierta dentro de la propia estructura de la FIFA sobre una de las operaciones empresariales más ambiciosas de su historia.