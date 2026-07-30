El millonario premio que recibió Independiente Medellín pese a su eliminación de la Copa Sudamericana

Independiente Medellín terminó su participación internacional en 2026 tras quedar eliminado por Vasco da Gama de Brasil en los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque el equipo antioqueño no logró avanzar en el torneo continental, su campaña dejó un importante ingreso económico gracias al nuevo esquema de premios implementado por la Conmebol.
En total, el club colombiano acumuló cerca de US$5,28 millones por su participación en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. La cifra incluye los incentivos por superar las fases previas de la Libertadores, disputar la fase de grupos, los bonos por rendimiento deportivo y la clasificación a los playoffs de la Sudamericana.
El monto representa uno de los mayores ingresos deportivos del DIM en una temporada internacional y llega en un contexto en el que la Conmebol aumentó la bolsa de premios para sus competiciones de clubes durante 2026. La confederación elevó los recursos destinados a la Copa Libertadores hasta US$211,5 millones, mientras que también incrementó los incentivos por victorias en la fase de grupos y el premio para el campeón.
La eliminación frente al conjunto brasileño puso fin al recorrido internacional del Medellín este año, pero no modificó el dinero ya asegurado por cada una de las fases alcanzadas durante la temporada.
¿Cómo se reparten los US$5,28 millones que ganó el Medellín en torneos Conmebol?
La mayor parte de los ingresos provino de la Copa Libertadores. El equipo recibió US$500.000 por disputar la Fase 2 y US$600.000 por la Fase 3 del torneo.
Posteriormente, al acceder a la fase de grupos, la Conmebol entregó US$1 millón por cada uno de los tres partidos como local, para un total de US$3 millones. A esto se sumó el incentivo por rendimiento deportivo, que en 2026 aumentó a US$340.000 por cada victoria en la fase de grupos. Como el DIM consiguió dos triunfos, obtuvo US$680.000 adicionales.
Tras finalizar tercero en su grupo de la Libertadores, el conjunto colombiano accedió al playoff de los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia que otorgó otros US$500.000 por participación. La suma de todos esos conceptos asciende a US$5,28 millones.
Los premios de Conmebol crecieron para la temporada 2026
El incremento de los ingresos del Medellín también responde a la actualización del régimen económico aprobada por la Conmebol para este año. La entidad mantuvo los premios de las fases preliminares, pero elevó el valor total de la Copa Libertadores y aumentó el incentivo por cada victoria en la fase de grupos hasta US$340.000.
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De acuerdo con la Conmebol, un club que dispute todas las fases del torneo y gane todos sus partidos de la fase de grupos puede superar los US$40 millones en ingresos, mientras que el campeón recibirá US$25 millones únicamente por conquistar el título. El presupuesto total destinado a premios en la Libertadores alcanzó US$211,5 millones para la edición 2026.
Aunque el ‘Poderoso’ de Luis Amaranto Perea no pudo avanzar en la Copa Sudamericana, su participación internacional dejó un ingreso superior a los US$5 millones, una cifra que refleja el crecimiento económico de las competiciones organizadas por la Conmebol y el mayor peso que tienen los torneos continentales en las finanzas de los clubes sudamericanos.