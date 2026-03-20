Conmebol dispara los premios y convierte a la Libertadores y Sudamericana en una mina de oro para los clubes

La Conmebol confirmó un incremento histórico en los premios económicos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para la temporada 2026. Con el nuevo esquema, el club que gane la Libertadores podrá acumular hasta US$40 millones, mientras que el campeón de la Sudamericana podrá alcanzar cerca de US$20 millones sumando todas las fases del torneo.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, como parte de la estrategia para aumentar la competitividad y el valor comercial de los torneos sudamericanos. Solo por levantar el trofeo, el campeón de la Libertadores recibirá US$25 millones, a lo que se suman los ingresos por participación y premios por resultados en fases previas.
En el caso de la Copa Sudamericana, el campeón obtendrá US$10 millones, cifra que representa un aumento frente a los US$6,5 millones entregados en la edición anterior. Además, la bolsa total de premios del torneo superará los US$84 millones, según datos oficiales de la Conmebol, lo que marca el mayor monto en la historia de esta competencia.
El nuevo esquema también contempla incentivos por rendimiento desde la fase de grupos. Cada victoria en la Sudamericana otorgará US$125.000, mientras que en la Libertadores el premio por triunfo subirá a US$340.000. Este modelo busca que los clubes generen ingresos incluso antes de avanzar a las fases eliminatorias, lo que impacta directamente en sus presupuestos anuales.
El crecimiento económico de los torneos Conmebol y su impacto en los clubes
El incremento en los premios llega en un contexto en el que los clubes sudamericanos dependen cada vez más de los torneos internacionales para equilibrar sus finanzas. En países como Brasil y Argentina, los ingresos por televisión local son significativamente mayores que en el resto de la región, por lo que los equipos de ligas más pequeñas encuentran en la Libertadores y la Sudamericana una fuente clave de recursos.
Una curiosidad del nuevo modelo es que el campeón de la Libertadores puede ganar más dinero en un solo torneo que el presupuesto anual de varios clubes de ligas sudamericanas mediana. Según informes financieros de federaciones y reportes de prensa económica, equipos de primera división en países como Colombia, Paraguay o Bolivia manejan presupuestos que oscilan entre US$8 millones y US$20 millones por temporada.
Este aumento en premios también amplía la brecha entre los clubes que participan de forma recurrente en torneos internacionales y aquellos que no logran clasificarse. Equipos que alcanzan fases avanzadas pueden reinvertir esos recursos en fichajes, infraestructura y divisiones menores, lo que refuerza su competitividad a largo plazo.
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Con estas cifras, la Conmebol consolida a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana como los torneos más rentables del continente y refuerza su posición en el mercado frente a otras competiciones regionales, en un contexto donde el negocio del fútbol depende cada vez más de los ingresos por premios deportivos y exposición internacional.