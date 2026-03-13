La millonada que ganaron Medellín y Tolima por entrar a Libertadores: La bolsa ya supera los US$4 millones

La presencia de cuatro clubes colombianos en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 representa un ingreso directo millonario para el fútbol del país. Independiente Medellín, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Junior ya aseguraron US$3 millones cada uno solo por disputar esta instancia del torneo organizado por la Conmebol. En total, el fútbol colombiano. tiene garantizados US$12 millones en premios, cifra que puede aumentar según los resultados que consigan los equipos en sus seis partidos de esta fase.
Independiente Medellín y Deportes Tolima tuvieron que superar rondas eliminatorias para llegar a esta instancia. Ese camino no solo les permitió asegurar el cupo entre los 32 mejores clubes del continente, también les dejó ingresos adicionales antes de iniciar la fase de grupos. En ambos casos, los premios acumulados ya superan los US$4 millones, una cifra relevante para las finanzas de cualquier equipo del fútbol colombiano.
Además del premio base, la Conmebol paga US$330.000 por cada victoria en la fase de grupos. Como cada club disputa seis partidos (tres de local y tres de visitante), un equipo que gane todos sus encuentros podría sumar US$1,98 millones adicionales. Si se combinan estos bonos con el dinero por participación y las fases previas, algunos clubes podrían superar los US$6 millones en ingresos en esta etapa del torneo.
A estos recursos se suman ingresos indirectos que suelen crecer cuando los equipos compiten en torneos internacionales. Taquillas en los estadios, activaciones comerciales, patrocinios y derechos de televisión suelen incrementarse durante la Copa Libertadores, un torneo que en 2025 repartió más de US$300 millones en premios entre todos sus participantes, según cifras de la Conmebol.
Medellín y Tolima: los rivales que eliminaron y el dinero que ya aseguraron
Independiente Medellín logró su clasificación tras superar dos rondas previas del torneo. En la fase II eliminó a Liverpool de Uruguay, serie en la que consiguió la ventaja que le permitió avanzar a la siguiente instancia. Posteriormente enfrentó a Juventud de Las Piedras, también de Uruguay, en la fase III.
El partido definitivo se jugó en el estadio Atanasio Girardot. Tras un empate parcial, el gol de Francisco Fydriszewski al minuto 82 definió la serie y selló el paso del club antioqueño a la fase de grupos.
Ese recorrido también tuvo impacto económico. Medellín recibió US$500.000 por disputar la fase II y US$600.000 por avanzar a la fase III. Con el premio de US$3 millones por llegar a la fase de grupos, el club ya acumula US$4,1 millones en la Copa Libertadores 2026.
Deportes Tolima también aseguró su lugar tras superar dos eliminatorias. En la fase II eliminó a Deportivo Táchira de Venezuela, serie que se resolvió en la tanda de penales en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Posteriormente enfrentó a O’Higgins de Chile en la fase III, llave que definió su clasificación al cuadro principal del torneo.
Al igual que Medellín, Tolima sumó US$1,1 millones en premios por disputar las fases previas y ahora aseguró US$3 millones adicionales por jugar la fase de grupos, lo que deja su ingreso mínimo en más de US$4 millones.
El valor de las nóminas de los clubes colombianos en Libertadores
El impacto de estos premios se entiende mejor al compararlo con el valor de las plantillas de los equipos colombianos que disputarán la Copa Libertadores.
Según datos del portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado aproximado de las nóminas es el siguiente:
- Junior de Barranquilla: US$18,3 millones
- Independiente Santa Fe: US$15,4 millones
- Independiente Medellín: US$14,7 millones
- Deportes Tolima: US$13,5 millones
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Esto significa que el premio base de US$3 millones por la fase de grupos puede representar entre el 18 % y el 25 % del valor total de algunos de estos planteles.
El próximo paso será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, programado para el 19 de marzo a las 6:00 p. m. Según la distribución preliminar basada en el ranking de la Conmebol, Junior y Santa Fe estarán en el bombo 3, mientras que Independiente Medellín y Deportes Tolima estarán en el bombo 4, donde podrían enfrentar a algunos de los clubes más fuertes del continente desde el inicio del torneo.