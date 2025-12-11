Gigante cadena deportiva rompe el mercado y se queda con los derechos de la Copa Libertadores hasta 2030

La Conmebol confirmó el reparto de los derechos audiovisuales del ciclo 2027-2030 y ESPN será el principal operador del torneo en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe.
El acuerdo convierte a la cadena en la casa oficial de la Copa Libertadores en prácticamente todo el continente, incluido Brasil, donde también tendrá presencia junto a Globo en señal abierta. Aunque las cifras de la operación no se hicieron públicas, el anuncio marca uno de los movimientos más amplios de distribución regional del fútbol de clubes en la última década.
Además de la Libertadores, ESPN transmitirá la Copa Sudamericana y la Recopa en todos los territorios asignados. En paralelo, Warner Bros Discovery, a través de HBO, tendrá los derechos de pago de la Copa Libertadores en varios países sudamericanos; Directv compartirá la Sudamericana; y TNT Sports será la señal abierta.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó en un comunicado que el proceso de adjudicación buscó asegurar mayor alcance y mejores estándares de transmisión. Según el dirigente, este ciclo garantiza que los torneos mantengan crecimiento en exposición e ingresos.
El dirigente del máximo ente rector del futbol sudamericano también argumentó que el proceso de licitación contó con el apoyo de IMG y fue monitoreado por Ernst & Young (EY) para asegurar transparencia.
El peso económico de la Copa Libertadores para Conmebol
La Confederación proyecta para 2025 una facturación de US$520,7 millones provenientes de competiciones de clubes. En total, los ingresos de la entidad podrían superar los US$570 millones, con gastos operativos estimados en US$568,9 millones.
La estructura financiera apunta a cerrar el año con saldo positivo, apoyada en la comercialización audiovisual, que es uno de los pilares más estables de su flujo económico.
El valor comercial de la Libertadores ha crecido con fuerza. Un punto de comparación es que en 2018, antes del último rediseño del torneo, los ingresos anuales por derechos no superaban los US$300 millones.
La expansión en digital, la entrada de nuevas plataformas y el crecimiento de mercados como Brasil y México explican parte del incremento. El nuevo paquete, con ESPN como protagonista, consolida la estrategia de aumentar cobertura en mercados con fuerte consumo de fútbol de clubes.
La combinación entre señales abiertas, TV por suscripción y plataformas digitales permitirá a Conmebol ampliar la exposición del torneo en territorios donde la audiencia viene creciendo.
Recomendado: Avianca y Conmebol sellan acuerdo: La aerolínea colombiana transportará 121 equipos de la región
Brasil sigue siendo el mercado con mayor volumen, con Globo en señal abierta como socio clave. Además, para otros países, la coexistencia de ESPN y Warner Bros Discovery configura un portafolio mixto que busca atender diferentes segmentos de consumo.