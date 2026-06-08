Mundial 2026: La forma de tener internet en Estados Unidos, México y Canadá sin cambiar de número

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y miles de colombianos preparan sus viajes hacia Estados Unidos, México y Canadá para acompañar a la Selección Colombia. Según estimaciones de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), cerca de 120.000 colombianos se desplazarían a los tres países sede durante el torneo, lo que incrementará la demanda de servicios de conectividad móvil en el exterior.
Además de los gastos relacionados con vuelos, alojamiento y entradas a los partidos, la conectividad se ha convertido en una necesidad para los viajeros. El acceso a aplicaciones bancarias, plataformas de transporte, mapas digitales, servicios de mensajería y redes sociales exige una conexión estable y permanente durante toda la estadía.
En este escenario, el roaming internacional vuelve a ganar protagonismo como una alternativa para mantener el mismo número telefónico y continuar utilizando los servicios móviles sin necesidad de adquirir una nueva línea en el país de destino. La modalidad permite que los usuarios se conecten a redes de operadores extranjeros mientras conservan su plan y número habitual.
El interés por estas soluciones también crece por razones de seguridad. Mantener acceso permanente a internet móvil reduce la dependencia de redes WiFi públicas, una práctica que expertos en ciberseguridad suelen recomendar para disminuir riesgos asociados a fraudes digitales, robo de información y accesos no autorizados a cuentas personales.
Roaming para el Mundial 2026: qué ofrece el Pasaporte América de Claro
Entre las opciones disponibles en el mercado colombiano se encuentra Pasaporte América de Claro, un servicio diseñado para usuarios que viajan por el continente y que incluye cobertura en 19 países, entre ellos Estados Unidos, México y Canadá.
La compañía informó que el paquete diario tiene un costo de $8.900 para clientes de planes personales y de $6.900 para usuarios empresariales, valores que ya incluyen IVA.
El servicio permite utilizar los datos disponibles en el plan contratado en Colombia. En el caso de los clientes con planes de datos ilimitados, el consumo permitido alcanza hasta 40 GB por ciclo de facturación.
En materia de llamadas, los usuarios empresariales cuentan con hasta 500 minutos por ciclo de facturación, mientras que los clientes de planes personales tienen disponibles hasta 400 minutos. Estos minutos pueden utilizarse para llamadas recibidas, comunicaciones locales dentro del país visitado y llamadas hacia Colombia.
La empresa también dispone de paquetes de siete y quince días para quienes planean permanecer más tiempo en el exterior. Estas alternativas pueden representar un menor costo por día frente a la contratación diaria del servicio.
Andrés Carlesimo, director de producto móvil de Claro Colombia, señaló que los viajeros buscan alternativas que les permitan mantenerse conectados sin procesos adicionales y conservar la continuidad de sus servicios durante el viaje.
Ventajas del roaming frente a las SIM locales y las eSIM
Durante eventos de gran escala como el Mundial, muchos viajeros optan por adquirir tarjetas SIM locales o contratar eSIM internacionales. Sin embargo, estas opciones pueden requerir configuraciones adicionales, validación de compatibilidad del dispositivo o procesos de activación una vez se llega al destino.
El roaming elimina gran parte de esos pasos. Al aterrizar, el teléfono puede conectarse automáticamente a las redes disponibles del país visitado, permitiendo el uso inmediato de datos, llamadas y mensajes.
Una de las principales ventajas es conservar el número habitual. Esto resulta especialmente relevante para recibir códigos de autenticación bancaria, acceder a plataformas corporativas, ingresar a correos electrónicos o utilizar aplicaciones que requieren validación mediante mensajes de texto.
La conectividad permanente también facilita la movilidad durante el torneo. Los viajeros podrán consultar rutas de transporte, ubicar estadios, coordinar desplazamientos, realizar pagos digitales y compartir contenido en tiempo real desde las ciudades sede.
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Para activar Pasaporte América, los usuarios pueden gestionar el servicio antes o durante el viaje mediante distintos canales habilitados por la compañía. Entre ellos se encuentran la marcación *200 desde el celular, la aplicación Mi Claro, el canal de WhatsApp de la empresa y los centros de atención distribuidos en todo el país.
Con la llegada de miles de colombianos a Norteamérica para seguir el Mundial de 2026, la conectividad será un elemento tan importante como la logística del viaje. Mantener acceso a internet y comunicaciones desde el primer momento puede marcar la diferencia en una experiencia que movilizará a una de las mayores aficiones latinoamericanas del torneo.