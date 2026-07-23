Néstor Lorenzo seguirá como entrenador de la Selección Colombia: la FCF confirmó la renovación de su contrato

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó este jueves la renovación del contrato de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia de mayores. La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo de la entidad, que ratificó la continuidad del entrenador argentino luego de completar el ciclo hacia el Mundial 2026.
Aunque el comunicado oficial no reveló la duración del nuevo vínculo ni las condiciones económicas, el periodista Pipe Sierra informó que el contrato se extenderá hasta las eliminatorias al Mundial 2030 y contempla una cláusula de renovación automática en caso de que Colombia logre la clasificación a la próxima Copa del Mundo.
La continuidad de Lorenzo llega después de un proceso que acumula 51 partidos al frente de la selección, con un balance de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas. Ese registro representa un rendimiento cercano al 68,6 %, además de incluir el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación al Mundial 2026.
Con esta decisión, la Federación apuesta por mantener el mismo proyecto deportivo para afrontar el nuevo ciclo internacional, que incluirá las próximas fechas FIFA, la Copa América de 2028 y las eliminatorias rumbo a la próxima cita orbital.
Cómo quedó el contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
La principal novedad de la renovación está en la estructura del contrato. De acuerdo con la información revelada por Pipe Sierra, Lorenzo no quedó vinculado directamente hasta el Mundial 2030, sino hasta la finalización de las eliminatorias sudamericanas.
El contrato establece que, si Colombia consigue nuevamente el cupo a la Copa del Mundo, la extensión será automática para dirigir al equipo en el torneo de 2030. Se trata de un modelo basado en el cumplimiento de objetivos deportivos, una fórmula utilizada con frecuencia en clubes y que ahora también aplicaría la Federación Colombiana de Fútbol.
Aunque la FCF no publica su salario, reportes periodísticos estiman que Néstor Lorenzo gana cerca de US$2,4 millones al año, unos US$200.000 mensuales.
Por ahora, la FCF no ha informado la fecha exacta de finalización del contrato, el salario del entrenador, posibles incrementos en su remuneración ni cláusulas relacionadas con premios por clasificación o terminación anticipada del vínculo.
Los números que respaldan la continuidad de Lorenzo en Colombia
En el comunicado oficial, la Federación destacó que el proceso encabezado por Lorenzo permitió consolidar una de las etapas con mejores resultados recientes de la Selección Colombia. Además de la clasificación al Mundial 2026, el técnico condujo al equipo hasta la final de la Copa América 2024 y alcanzó una racha de 28 partidos sin conocer la derrota.
Ahora comenzará un nuevo ciclo deportivo en el que Colombia deberá preparar los amistosos de las próximas fechas FIFA antes de enfocarse en la Copa América 2028 y las eliminatorias mundialistas.
La continuidad del entrenador también implicará ajustes en el cuerpo técnico. Uno de los cambios confirmados es la salida de Luis Amaranto Perea, quien dejó su cargo como asistente para asumir la dirección técnica del Deportivo Independiente Medellín, por lo que la Federación deberá definir quién ocupará ese lugar.
Recomendado: Contrato de Néstor Lorenzo con Colombia: hasta cuándo va y qué pasará tras la eliminación del MundialCon la renovación de Lorenzo, la FCF garantiza la estabilidad del proyecto deportivo para los próximos cuatro años y evita iniciar un nuevo proceso. Las condiciones económicas del contrato siguen sin hacerse públicas, por lo que ese será uno de los aspectos que probablemente se conozcan en los próximos días a medida que avance la implementación del nuevo acuerdo