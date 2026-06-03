Goldman Sachs predijo la selección que ganará el Mundial 2026: ¿Hay sorpresa?

A días del inicio de la Copa Mundial 2026, una de las entidades financieras más influyentes del mundo ya puso sobre la mesa su pronóstico sobre quién tiene mayores opciones de levantar el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York.
El estudio fue elaborado por economistas de Goldman Sachs, encabezados por Jan Hatzius, y tomó como base cerca de 20.000 partidos internacionales oficiales disputados desde 1978. El modelo analiza resultados históricos, nivel de los rivales, capacidad goleadora, rendimiento reciente y variables geográficas para calcular las probabilidades de éxito de cada equipo.
La investigación llega en la antesala de un Mundial histórico. Será la primera edición con 48 selecciones participantes, contará con 104 partidos y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. El formato ampliado también incrementa la dificultad de anticipar qué selección llegará al último partido.
Pese a ello, Goldman Sachs considera que existe una favorita clara. Según sus cálculos, España cuenta con un 26 % de probabilidades de ganar el Mundial 2026, la cifra más alta entre todas las selecciones participantes. Detrás aparecen Francia con un 19 %, Argentina con un 14 % y Brasil con un 8 %.
Por qué España lidera las probabilidades para ganar el Mundial 2026
La proyección ubica a España en la primera posición gracias a varios factores estadísticos. Uno de los más relevantes es su ubicación en el sistema Elo, una metodología utilizada para medir la fortaleza de las selecciones nacionales a partir de sus resultados y la calidad de los rivales enfrentados.
Actualmente, España ocupa el primer lugar en esa clasificación, por delante de Argentina y Francia. Además, el informe destaca el peso de la producción ofensiva dentro de sus cálculos. De acuerdo con el análisis, las selecciones con mayor capacidad goleadora suelen registrar mejores resultados en torneos cortos y de eliminación directa.
Otro elemento considerado por Goldman Sachs es el comportamiento histórico de los campeones del mundo. El modelo identifica que los equipos que llegan como defensores del título suelen tener mayores dificultades para repetir la conquista en la edición siguiente. Ese factor reduce las probabilidades de Argentina, campeona en Qatar 2022.
Francia aparece como la principal amenaza para España. La selección europea cuenta con un 19 % de opciones de conquistar el torneo y buscará sumar una tercera estrella mundial. Por su parte, Brasil figura con un 8 % de posibilidades de alcanzar un sexto campeonato, mientras que Inglaterra y Países Bajos registran probabilidades cercanas al 5 %.
Según los economistas de Goldman Sachs, también existe una tendencia histórica que favorece a las selecciones europeas. El informe señala que, tras los títulos obtenidos por equipos sudamericanos, la Copa del Mundo suele regresar a Europa en la edición siguiente.
La final que proyecta Goldman Sachs para el Mundial 2026
El modelo no solo identifica al principal candidato al título. También proyecta el recorrido de las selecciones durante las fases definitivas del campeonato.
Las simulaciones realizadas por Goldman Sachs anticipan una semifinal entre España y Francia, mientras que la otra llave enfrentaría a Argentina y Brasil. Se trataría de dos enfrentamientos entre las cuatro selecciones que aparecen con mayores probabilidades de ganar el torneo.
De acuerdo con el pronóstico, España avanzaría al partido definitivo tras superar a Francia, mientras que Argentina eliminaría a Brasil para disputar una nueva final mundialista.
La proyección concluye con una victoria española sobre la selección argentina en la final programada para el 19 de julio en Nueva York, resultado que le permitiría a España conquistar su segundo título mundial después del obtenido en Sudáfrica 2010.
El informe también contempla posibles cruces que generarían gran atención entre los aficionados. Entre ellos aparece un eventual duelo de cuartos de final entre Argentina y Portugal, escenario que podría representar uno de los últimos enfrentamientos mundialistas entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Sin embargo, Goldman Sachs reconoce que existen variables difíciles de medir. Lesiones, sanciones, estados de forma o situaciones inesperadas pueden modificar el desarrollo de la competición. De hecho, el banco admite que aspectos relacionados con la salud de los futbolistas tienen una influencia limitada dentro de su modelo estadístico.
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En el caso de Colombia, el modelo de Goldman Sachs no la ubica entre las principales favoritas para conquistar el Mundial. De acuerdo con las simulaciones del banco estadounidense, la Selección avanzaría a la fase eliminatoria como segunda de su grupo y tendría que enfrentar a Croacia en los dieciseisavos de final, uno de los cruces más exigentes del cuadro.
Sin embargo, otros modelos estadísticos ofrecen una visión diferente sobre las posibilidades de Colombia. El supercomputador de Opta, que realizó miles de simulaciones del Mundial 2026 utilizando datos de rendimiento, resultados recientes y fortaleza de los rivales, le otorgó a la Selección Colombia una probabilidad del 2,1 % de conquistar el título.