Si se definiera por PIB, el Mundial 2026 tendría una sorpresiva final

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, presenta un panorama inédito con 48 selecciones y 104 partidos. Si este torneo se definiera exclusivamente por el tamaño de la economía de cada país, el dominio de las potencias del G7 sería absoluto. Según las proyecciones de Producto Interno Bruto (PIB) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026, el poderío financiero dictaría el avance en cada ronda de eliminación, dejando resultados que desafían cualquier lógica futbolística tradicional y donde solo dos naciones lograrían citarse en el partido definitivo.
En esta simulación económica, las tres naciones anfitrionas lograrían clasificar a la fase final, pero con destinos muy distintos. Estados Unidos avanzaría como líder indiscutible del Grupo D, México como cabeza del Grupo A con un PIB de US$2,03 billones, y Canadá haría lo propio en el Grupo B con US$2,42 billones. Sin embargo, la brecha entre los organizadores es profunda: la economía de EE. UU. es 13 veces más grande que la de sus dos socios sumados, lo que anticipa una hegemonía difícil de romper a medida que el torneo se adentra en las fases de mayor presión financiera.
La fase de grupos dejaría por fuera a selecciones históricas en lo deportivo pero emergentes en lo financiero. En el Grupo J, Argentina, actual campeona del mundo, lograría clasificar como líder con un PIB de US$667.000 millones, superando a Austria (US$601.000 millones). No obstante, su camino terminaría temprano en dieciseisavos de final al enfrentarse a Arabia Saudita, cuya economía de US$1,32 billones, impulsada por el sector energético y su plan Vision 2030. Así duplicaría la riqueza producida por el país sudamericano, marcando el fin del sueño para el equipo campeón del mundo liderado por Lionel Messi bajo este criterio.
Colombia: Líder del Grupo K y su techo de cristal en el Mundial 2026
En el análisis detallado de la participación tricolor, Colombia protagonizaría una fase inicial dominante. Ubicada en el Grupo K, la economía colombiana, proyectada en US$511.000 millones, superaría con claridad a la de Portugal, que registra US$364.000 millones.
Esta ventaja financiera le permitiría a la selección de Lorenzo clasificar como primera de su grupo, dejando atrás a naciones como Uzbekistán (US$115.000 millones). En esta instancia, el vigor del mercado interno colombiano y su proyección de crecimiento le otorgan un estatus de «cabeza de serie» que ilusiona con una participación histórica.
Sin embargo, el camino hacia la cima se torna empinado al llegar a los cruces de eliminación directa. Tras superar los dieciseisavos de final venciendo a Croacia, cuya economía de US$108.000 millones es casi cinco veces más pequeña que la colombiana, el equipo nacional se enfrentaría a su realidad macroeconómica en los octavos de final.
En esta fase, Colombia chocaría contra España, una potencia de la Eurozona con un PIB de US$2,04 billones. La brecha es insalvable: la economía española cuadruplica la producción colombiana, sellando la eliminación de la tricolor en una ronda que suele ser su barrera histórica.
A nivel regional, Colombia se posicionaría como la segunda fuerza económica de Sudamérica en el certamen, solo por detrás de Brasil (US$2,29 billones). Mientras otras selecciones de la región sufren por la volatilidad de sus monedas, la estabilidad proyectada para el PIB colombiano le permitiría llegar más lejos que potencias deportivas como Uruguay o la propia Argentina, consolidándose como un mercado de referencia en el continente a pesar de no poder romper la jerarquía de los gigantes europeos.
Potencias europeas y el veredicto final del mercado
El desarrollo de los cuartos de final y semifinales bajo criterios financieros evidencia la supremacía de Europa y Asia. Japón, con un PIB de US$4,46 billones, se consolidaría como la mayor fuerza asiática, eliminando a Corea del Sur en una reedición económica de su rivalidad regional.
Por su parte, Alemania, la economía más robusta de Europa con US$5,33 billones, avanzaría con paso firme dejando en el camino a Francia (US$3,56 billones) en un duelo de gigantes de la Eurozona. Brasil, el único estandarte sudamericano en estas instancias, encontraría su techo frente a Inglaterra, cuya diferencia de US$1,94 billones a favor de los británicos, sellaría el pase de los inventores del fútbol a la semifinal.
Una curiosidad real de esta simulación es el caso de Australia. Con un PIB de US$1,95 billones, entraría como el mejor tercero de toda la competencia, superando incluso a países que clasificaron como líderes de grupo, como Bélgica o la misma Argentina. En contraste, Croacia aparece como una de las naciones más débiles del torneo. Con un PIB de US$108.000 millones, la economía croata es aproximadamente 294 veces más pequeña que la de Estados Unidos. Si el Mundial fuera un mercado de valores, Croacia sería una «startup» compitiendo contra monopolios globales.
Finalmente, la final del Mundial 2026 bajo el criterio del PIB enfrentaría a Estados Unidos e Inglaterra. Se trata de un choque entre el líder mundial y la sexta economía del planeta. Aunque Inglaterra ostenta una cifra respetable de US$4,23 billones, la escala de la economía estadounidense es incomparable.
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Con una proyección de US$31,82 billones, la hegemonía del dólar y su capacidad de producción tecnológica decantarían el título a favor del anfitrión. En este mundial financiero, Estados Unidos se coronaría campeón, confirmando que, cuando el flujo de caja define al ganador, la ventaja de la casa es absoluta.